‘Ze zullen me bedanken voor ontslag Comey’

‘Als de storm is gaan liggen, zal iedereen me bedanken voor het ontslaan van Comey.’ Dat twitterde Donald Trump na de verwarde reacties die volgden op het nieuws van het ontslag van de FBI-directeur.

Trump verklaart dat Comey het vertrouwen van ‘bijna iedereen’ heet verloren. Het plotselinge ontslag van de directeur van de FBI baarde opzien. In Washington sloeg het nieuws in als een bom: Comey was verantwoordelijk voor het FBI-onderzoek naar Russische infiltratie in de Amerikaanse politiek. Tijdens de presidentscampagne heropende Comey het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 mei 2017



Volgens de Democratische oud-presidentskandidaat Hillary Clinton was haar campagne het doelwit van Russische hackers tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. In oktober 2016 – slechts een maand voor de verkiezingen – publiceerde klokkenluiderwebsite WikiLeaks duizenden e-mails van de Democratische campagneleider John Podesta.

Banden tussen het Trump-team en Rusland

In maart onthulde Comey dat de FBI onderzoek doet naar alle personen die betrokken waren bij de Trump-campagne en naar de banden die zij mogelijk hadden met Rusland. De onthulling was opmerkelijk: normaal gesproken doet de FBI geen uitspraken over lopend onderzoek.

Bij het onderzoek staat een aantal prominente figuren centraal. Paul Manafort, oud-campagneleider van Trump, werkte in het verleden voor de pro-Russische Oekraïense president Viktor Janoekovitsj. Carter Page, adviseur op het gebied van buitenlands beleid, had zakenbelangen in Rusland.

De Russische ambassadeur

Generaal b.d. Michael Flynn, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur onder Trump, nam in februari ontslag. Voordat hij werd benoemd tot Veiligheidsadviseur onderhield Flynn contacten met de Russische ambassadeur. Daardoor was hij kwetsbaar voor politieke chantage. Dezelfde ambassadeur, Sergei Kislyak, stond in contact met meer Trump-vertrouwelingen. Kislyak voerde gesprekken met onder anderen vicepresident Mike Pence en minister van Justitie Jeff Sessions.

Door het ontslag van Comey is de toekomst van het Rusland-onderzoek onzeker. Het Witte Huis stelt dat het ontslag niets te maken heeft met dat onderzoek, maar de Democraten staan hier zeer sceptisch tegenover. Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, zegt dat Trump een ‘grote fout’ maakt. Schumer denkt dat het Trump-kamp de zaak in de doofpot wil stoppen.