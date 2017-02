Partijleider: Macron slachtoffer van ‘Russische hacks en nepnieuws’

De geruchtenmachine rondom de Franse presidentskandidaat Emmanuel Macron draait de afgelopen weken op volle toeren. Macron werd er eerder van beschuldigd een homoseksuele, buitenechtelijke affaire te hebben. Hij is het slachtoffer geworden van Russische hacks en nepnieuws.

Dat denkt althans Richard Ferrand, partijleider van de sociaal-liberale En Marche!-partij van Macron. Het is de eerste keer dat een Franse politicus de Russen direct ervan beschuldigt zich te bemoeien met de aanstaande verkiezingen, meldt persbureau Reuters.

Maatregelen tegen Russische bemoeienis

Volgens Ferrand is de regering in Moskou uit op een overwinning van de rechtse Front National-voorvrouw Marine Le Pen, of de centrumrechtse François Fillon, en zou daarmee Macron willen saboteren. Ferrand roept de huidige regering op maatregelen te nemen om ‘buitenlandse bemoeienis’ bij de verkiezingen te bestrijden.

‘De Amerikanen hebben het gezien, maar kwamen te laat,’ aldus Ferrand, die verwijst naar rapporten van de FBI waarin Rusland ervan beschuldigd wordt de Democratische partij te hebben gehackt om Donald Trump aan de overwinning te helpen.

De Russische staatsmedia Russia Today en Sputnik verspreiden volgens Ferrand ‘dagelijks nepnieuws over Macron’. Het feit dat Macron overwegend pro-Europees is, maakt het een doelwit, aldus de partijleider. Ook zou zijn campagne door ‘honderden, nee, duizenden’ aanvallen vanuit Russische locaties zijn getroffen. Zowel Le Pen als Fillon hebben zich eerder positief over Rusland uitgelaten en zijn dus geen doelwit, aldus Ferrand.

Schandalen rond Fillon en Le Pen

Vorige week zag Macron zich genoodzaakt een homoseksuele affaire met de Franse radiobaas Mathieu Gallet publiekelijk te ontkennen. ‘Als wordt verteld dat ik een dubbelleven leid met meneer Gallet, dan kan dat alleen als mijn hologram is ontsnapt,’ zei Macron.

Het gerucht rondom Macron kwam toevallig een luttele week nadat de fraudebeschuldigingen jegens de conservatieve kandidaat Fillon zich verdiepten. De Franse justitie onderzoekt die aantijgingen, die zich centreren rondom zijn vrouw Penelope, die een ‘spookbaan’ als assistent van Fillon zou hebben gehad.

Maar ook Front National-voorvrouw Marine Le Pen wordt geplaagd door een fraudekwestie. Ze moet ruim 300.000 euro betalen aan de EU, nadat bleek dat ze twee mensen inhuurde van EU-geld. Die bleken uiteindelijk helemaal niet in het Europees Parlement te werken.

Le Pen weigert te betalen en het Parlement straft haar door haar te korten op haar loon en vergoedingen.