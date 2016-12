Deense Syriëgangers kregen maandenlang uitkering na vertrek

De Deense regering heeft zeker 34 jihadisten tienduizenden euro’s aan uitkeringen betaald nadat ze waren vertrokken naar Syrië. Nu hoopt het ministerie van Werkgelegenheid het geld terug te halen.

Tientallen terroristen die zich hebben aangesloten bij Islamitische Staat maakten dankbaar gebruik van de werkloosheidsuitkering die zij ontvingen. In totaal heeft de regering zeker 90.300 euro overgemaakt nadat de Syriëgangers al waren afgereisd om zich aan te sluiten bij het ‘kalifaat’.

‘Compleet onacceptabel’

Troels Lund Poelsen, de minister van Werkgelegenheid, zegt tegen de Deense krant Ekstra Bladet dat hij directe actie wil ondernemen. ‘Het is compleet onacceptabel en het is een schande. Er moet nu een einde aan komen.’

Het ministerie hoopt geld terug te vorderen van 29 van de 36 uitkeringstrekkers die besloten te vechten voor het ‘kalifaat’. Het is onduidelijk waarom de regering geen geld eist van de overige zeven jihadisten.

In mei 2015 kwam al aan het licht dat 32 andere IS-gangers maandenlang werkloosheidsuitkering ontvingen van de Deense staat. Uit gelekte documenten blijkt dat die jihadisten in totaal bijna 51.000 euro aan uitkeringen kregen.

Een internationaal probleem?

Denemarken is niet het enige land waarvan bekend is dat het geld bleef uitkeren aan reeds vertrokken IS-leden. In augustus bleek dat de Belgische en Franse regering in totaal 50.000 euro aan bijstandsuitkeringen en studiefinanciering betaalden aan de terroristen achter de aanslagen in Brussel en Parijs.

De jihadisten kregen geld van de staat, terwijl zij thuis de aanslagen voorbereidden. Ook de inmiddels bekende terrorist Salah Abdeslam ontving een uitkering in de periode dat hij de aanvallen plande. De jihadist ontving bijna 19.000 euro tussen januari 2014 en oktober 2015. Experts geven aan dat het ging om ‘financiering van terroristische activiteiten’.

Het falen van de regering om de vertrokken jihadisten te registreren en de betalingen stop te zetten, kwam de verantwoordelijke Rijksdienst op behoorlijke kritiek te staan. ‘De karikatuur dat dit land de islamitische terreur, onrechtstreeks, financiert, lijkt meer en meer realiteit,’ reageerde Barbara Pas, parlementariër van Vlaams Belang.