Geen thee voor Erdogan? Cafetariabaas opgepakt

Turkse autoriteiten hebben de manager van een cafetaria in Istanbul opgepakt, volgens de advocaat van de man omdat hij verklaarde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan geen kop thee te willen brengen.

Sonal Buran is de baas van de cafetaria van de krant Cumhuriyet, een van de enige Turkse kranten die nog kritisch is over het regime van Erdogan. Een agent in het gebouw – onderdeel van een eenheid die de journalisten moet beschermen – hoorde Buran zeggen dat hij Erdogan geen thee zou schenken mocht de president langskomen. De agent tipte zijn collega’s, waarna Buran zaterdag werd ingerekend bij een politie-inval in zijn huis.

Interview met Ebru Umar: ‘Van je bed gelicht worden is heftig’

Snelle rechtsgang

De agent zegt dat Buran ook nog scheldwoorden gebruikte om Erdogan te beschrijven, maar volgens de advocaat van de man is dat onzin. De rechter heeft aangekondigd snel met een datum te komen voor een rechtszaak, omdat er grote kans zou zijn dat Buran ‘druk gaat zetten op getuigen’, zo staat in documenten van de rechtbank die in handen zijn van Reuters. Voor het ‘beledigen van de president’ kan iemand in Turkije maximaal vier jaar celstraf krijgen.

Niet uniek

De zaak van Buran is zeker niet uniek. In twee jaar tijd moesten meer dan 1.800 mensen voor de Turkse rechter verschijnen omdat ze de president zouden hebben beledigd, waaronder een oud-topvoetballer en een voormalig Miss Turkije. Ook de Nederlandse columnist Ebru Umar werd dit jaar korte tijd vastgehouden in het land, vanwege een aantal kritische tweets over Erdogan.

Erdogan richt pijlen op grote oppositiekrant Cumhuriyet: dit moet u weten

Ook Cumhuriyet was eerder doelwit van Erdogans zuivering. In november werden tien journalisten van de krant – waaronder de hoofdredacteur – opgepakt en in de cel gezet. Zij worden verdacht van ‘misdaden namens Koerdische militanten en de organisatie van de islamitische prediker Fethullah Gülen’, de aartsvijand van Erdogan.