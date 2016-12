Israël heeft geen zin in vredesoverleg: ‘Tribunaal tegen ons’

De Israëlische regering van Benjamin Netanyahu is even helemaal klaar met de internationale gemeenschap. Op aandringen van Frankrijk wordt in januari een vredesoverleg over het Palestijnse conflict georganiseerd, maar Israël denkt dat het een poging is het land te kleineren.

De minister van Defensie Avigdor Lieberman vergelijkt de vredestop, ingepland op 15 januari, met de rechtszaak van Alfred Drefyus. Dat was een Franse soldaat van Joodse afkomst die in 1894 werd veroordeeld voor landverraad. Later bleek dit onterecht. ‘Het enige verschil is dat er destijds één Jood voor de rechter kwam, nu is dit het hele Israëlische volk,’ aldus Lieberman maandag in de Knesset.

Fransen willen conferentie laten doorgaan, met of zonder Israël

Frankrijk kwam met het idee voor een internationale top over het conflict tussen de Israëliërs en de Palestijnen, zo’n 70 landen zeiden hun aanwezigheid al toe. Het doel is om gesprekken over een ‘tweestaten-oplossing’ weer op te starten, maar de Israëliërs zitten niet te wachten op een ‘tribunaal’, zegt Lieberman.

De minister riep Joodse Fransen maandag zelfs op het land te verlaten: ‘Dit is niet jullie land. Kom naar Israël, dat is het enige antwoord op deze acties.’

Veel Israëlische politici gaan vol in de aanval na historische VN-resolutie tegen Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. https://t.co/6mwWuwJllT — Jan Franke (@Franke_schrijft) December 26, 2016

Eerder zei premier Netanyahu al dat hij best het gesprek wil aangaan met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas, maar dat hij niet om de tafel wil met 70 landen, omdat hij denkt dat er dan maatregelen worden genomen waar Israël het niet mee eens is. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault houdt ondertussen vol dat de conferentie gewoon doorgaat. ‘We gaan nu niet meer opgeven.’

‘Nieuwe streek van Obama’

Politici in Israël hebben de afgelopen dagen furieus gereageerd op een beslissing van de VN-veiligheidsraad: die riep Israël op te stoppen met het bouwen van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem, plekken die de Palestijnen zien als hun eigendom. Netanyahu is vooral boos op de Amerikaanse president Barack Obama: Amerika had de resolutie kunnen vetoën.

Naar verwachting zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de relatie tussen de twee landen verder onder druk zetten. Hij wil binnenkort een speech geven over een mogelijke oplossing voor het conflict en de Israëlische regering verwacht er weinig goeds van. De aankomende president Donald Trump heeft al aangegeven dat Israël zich geen zorgen hoeft te maken; onder hem zal ‘alles anders’ zijn.