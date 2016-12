Neefje van terrorist Anis Amri opgepakt in Tunesië

Tunesische autoriteiten hebben zaterdag de neef van Anis Amri, die verantwoordelijk is voor de aanslag in Berlijn, en twee anderen opgepakt. Amri zelf werd in de nacht van donderdag op vrijdag doodgeschoten in Milaan.

Mogelijk maken de arrestanten onderdeel uit van een groep handlangers van Amri, meldt persbureau AFP.

Leden van terreurcel

Volgens het Tunesische ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de drie mannen (leeftijd tussen 18 en 27 jaar) leden van een ‘terreurcel’. Ze werden vrijdagavond al opgepakt. Dat gebeurde in de buurt van de stad Kairouan waar ook de familie van Amri vandaan komt.

De neef heeft bekend dat hij via een nieuwsapp in contact stond met zijn oom. Amri zou hem hebben gevraagd trouw te zweren aan terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Sinds Amri donderdagnacht in Milaan werd doodgeschoten, maken autoriteiten al jacht op zijn mogelijk handlangers. De terrorist zelf zwoer trouw aan IS, bleek uit een vrijdag opgedoken video, en het vermoeden dat hij niet alleen handelde is sterk aanwezig.

Reis via Frankrijk naar Italië

De Italiaanse politie kwam hem tijdens een routinecontrole tegen. Een vuurgevecht ontstond, waarna de jonge agent Luca Scatà de terrorist wist te doen. Een agent raakte gewond. Zijn collega, Christian Movio (36), raakte bij het vuurgevecht gewond maar maakt het naar omstandigheden goed. Artsen verwijderden vrijdagmiddag een kogel uit zijn schouder.

Na de aanslag op de kerstmarkt op de Breitscheidsplatz in hartje Berlijn ongestoord via Frankrijk naar Italië te reizen, een klap in het gezicht van veiligheidsdiensten.