Voortvluchtige Amri na aanslag gezien bij salafistenmoskee

Een speciale commando-eenheid van de Berlijnse politie is donderdag een trefpunt van salafisten in het stadsdeel Moabit binnengevallen. De gezochte Tunesiër Anis Amri, die verdacht wordt van de aanslag op de kerstmarkt, zou daar regelmatig komen en is daar zelfs na de aanslag nog gezien.

Bij de actie tegen moskeevereniging ‘Fussilet 33’ lichtgranaten zijn gebruikt en een deur is opgeblazen, meldt Berliner Zeitung. Volgens het Berlijns OM kwamen islamisten, vooral Turken en Kaukasiërs, samen in het centrum voor godsdienstonderwijs door fundamentalistische, soennitische imams.

Amri gefilmd bij moskee

De imams hebben geprobeerd de gelovigen te radicaliseren en te rekruteren voor de gewapend strijd in Syrië en Irak aan de zijde van terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Ook zou geld zijn ingezameld voor terroristische aanslagen. De politie deed in 2015 al eens inval in het pand. Een imam zat toen enige tijd in voorarrest voor verhoor.

Er zijn donderdag in de zoektocht naar de vermoedelijke dader Anis Amri waarschijnlijk meer politieacties geweest in Berlijn tegen mogelijke contactpersonen van Amri.

Amri zelf is in de nacht na de terreurdaad gefilmd in het stadsdeel Moabit. Anis Amri stond om 03:49 uur voor de deur van de moskee, bleek donderdagavond uit bewakingsbeelden.

De lokale omroep RBB wist de hand op het materiaal te leggen. Wat de huiszoeking in de moskee heeft opgeleverd, is nog onbekend.

Amri ook op plek van aanslag geweest

Uit andere beelden blijkt dat Amri op 14 en 15 december op de Breitscheidplatz was, waar maandagavond de aanslag werd gepleegd. Het was niet direct duidelijk of de beelden zijn gemaakt door een vaste camera of door agenten die hem volgden.

Bovendien zou Amri tussen maart en september zijn geschaduwd. Justitie beschouwde hem als een islamist die bereid is tot geweld en plaatste hem op een lijst van 550 gevaarlijke verdachten. Maar bij gebrek aan concreet bewijs werd na de zomer besloten hem niet meer continu in de gaten te houden. Daarop klinkt steeds meer kritiek, ook vanuit veiligheidskringen zelf.

Tegenover de Berliner Morgenpost vraagt een anonieme ambtenaar zich af waarom de Tunesiër niet werd opgepakt toen duidelijk werd dat hij met terroristische voornemens rondliep. Bijvoorbeeld toen hij naar mogelijkheden leek te zoeken om aan vuurwapens te komen. ‘We hadden hem ook kunnen oppakken voor het vervalsen van documenten’, aldus de bron. ‘Dan had hij gemerkt dat de staat hem op de huid zit, hem niet met rust laat.’

Video van aanslag

Getuigen meldden dat metro’s tot staan zijn gebracht om te worden doorzocht door agenten met machinepistolen, onder meer op het station Mehringdamm. Er zijn nog altijd geen aanhoudingen verricht.

Ook zijn voor het eerst beelden opgedoken van de aanslag zelf. Een zogeheten dashcam, een camera die in een auto is gemonteerd, heeft het moment vastgelegd waarop de vrachtwagen maandagavond met hoge snelheid inreed op de kerstmarkt op de Breitscheidplatz. De beelden zijn online gezet.