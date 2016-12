Trump besluit verkiezingsjaar met gelukwens, ook voor ‘vele vijanden’

De gekozen Amerikaanse president Donald Trump heeft het jaar in stijl afgesloten, namelijk met een tweet. In een nieuwjaarsboodschap wenst hij ook ‘zijn vele vijanden’ een gelukkig 2017 toe.

Voor iedereen een fijne jaarwisseling,’ook mijn vele vijanden en degenen die het tegen mij opnamen en zo dik hebben verloren dat ze nu gewoon niet meer weten wat te doen,’ schrijft Trump zaterdag in een bericht op Twitter.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don’t know what to do. Love!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 december 2016