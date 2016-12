‘Schengenzone een ramp’: Berlijn-terrorist reisde ongestoord door EU

Er wordt steeds meer bekend over de vluchtroute van terrorist Anis Amri, die met een vrachtwagen een aanslag pleegde op een kerstmarkt in Berlijn. Hij kon dagenlang zonder problemen door Europa reizen, ondanks een opsporingsbevel.

Amri, 24, werd eind vorige week per toeval gepakt door de politie in Milaan, toen hij bij een routinecontrole een pistool trok. Een vuurgevecht ontstond, waarbij Amri werd doorgeschoten en één agent gewond raakte.

Lees ook: jonge agent die terrorist Amri doodschoot als held geroemd

Het was het einde van een lange zwerftocht van Amri, die de maandag ervoor 12 mensen doodde in Berlijn en tientallen andere slachtoffers maakte door met een vrachtwagen over een kerstmarkt te rijden. Uit gegevens van de Duitse en Franse autoriteiten blijkt dat hij in eerste instantie een salafistische moskee in Berlijn bezocht, waarna hij per auto naar Parijs reisde.

Kriskras door Frankrijk

Een Roemeense vrachtwagenchauffeur sprak Amri woensdag bij een benzinestation langs de A20, in de buurt van het West-Franse Limoges. In gesprek met de Spaanse krant El Mundo vertelt hij dat de terrorist er goed verzorgd uit zag – ‘daar heeft hij vast hulp bij gekregen’ – en dat hij in slecht Frans vroeg hoe hij het snelst in Lyon kon komen. Na het gesprek zag de chauffeur het opsporingsbevel van Amri en belde hij de Franse politie.

Op dat moment was Amri al op weg naar Lyon, waar hij op het treinstation gewoon een ticket kon kopen voor de internationale trein naar Italië. Op bewakingsbeelden is te zien hoe hij contant afrekent, melden Franse media. Via Chambéry en Turijn reisde hij naar Milaan, waar zijn vlucht in een buitenwijk per toeval ten einde kwam.

‘Schengen ramp voor veiligheid’

Ondanks het Europese opsporingsbevel dat werd uitgegeven, wist Amri Duitsland te verlaten en zeker twee andere EU-lidstaten te bezoeken. Zijn foto’s werden weliswaar naar buiten gebracht, de Roemeense vrachtwagenchauffeur merkt op dat er geen telefoonnummer bij stond. Hij belde uiteindelijk het Franse alarmnummer.

De kritiek op de autoriteiten neemt ondertussen toe, ook in Frankrijk. Een woordvoerder van presidentskandidaat François Fillon noemt het ‘ongelofelijk’ dat een terrorist door Europa kan reizen, ook nog met wapens in zijn bezit. Tegenstrever Marine Le Pen zegt dat de vlucht aantoont dat ‘de Schengenzone een totale ramp is voor onze veiligheid’.