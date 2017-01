‘Georganiseerde aanranding’ Oud en Nieuw schrikt Oostenrijk op

De Oostenrijkse politie onderzoekt meldingen van ‘georganiseerde aanrandingen’ tijdens de nieuwjaarsviering in Innsbruck. Een groep buitenlandse mannen wordt gezocht naar aanleiding van taferelen die doen denken aan de jaarwisseling in Keulen.

De politie werd als eerste getipt door een bezorgde moeder, die melding maakte van aanranding van haar 17-jarige dochter. Twee dagen later hebben achttien jonge vrouwen aangifte gedaan van aanranding, die allemaal de start van 2017 vierden op een groot plein in de Oostenrijkse stad.

De getuigenissen lijken op elkaar. De vrouwen zeggen dat ze plotseling door een groep van maximaal tien mannen werden omsingeld, aangevallen en betast. ‘Ze dansten rond de slachtoffers en ze grepen zomaar hun borsten of ze staken hun handen tussen de benen van de vrouwen’, aldus politiewoordvoerder Ernst Kranebitter over de aangiftes.

Buitenlandse daders moeilijk op te sporen

De daders hadden een buitenlands uiterlijk, zegt de politie. Het gaat om twintigers en dertigers met een getinte huid. Een aantal daders had een baard en ze spraken allemaal gebrekkig Duits. ‘We hebben dit nog nooit eerder gezien’, zegt Kranebitter. ‘Ik kan me geen georganiseerde aanval op deze schaal herinneren.’

Het zal een lastig karwei worden om de daders te pakken. ‘We hebben video’s, maar die zijn van slechte kwaliteit. We proberen er het beste ervan te maken,’ aldus de woordvoerder.

Ondanks extra maatregelen

De taferelen doen denken aan de massa-aanrandingen in Keulen het jaar ervoor. In die stad werden meer dan 1.000 vrouwen betast en aangerand door een groep van zo’n 650 mannen, voornamelijk Noord-Afrikanen. Het overgrote deel van de daders werd nooit gepakt.

Naar aanleiding van de aanrandingen in Keulen namen politiekorpsen door heel Duitsland én Oostenrijk dit jaar extra maatregelen. In Wenen werden bijvoorbeeld speciale zakalarmen uitgedeeld aan vrouwen. In Innsbruck was dat niet het geval.