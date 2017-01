Merkel krijgt academische eretitel om ‘wir schaffen das’

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in Brussel een eredoctoraat ontvangen van de Universiteit Gent en KU Leuven. Het eredoctoraat, dat Merkel gehuld in toga ontving, krijgt ze vanwege haar positie in de Europese Unie.

De rectoren Anne de Paepe van de Universiteit van Gent en Rik Torfs van de KU Leuven prijzen ‘haar diplomatieke en politieke inspanningen om de politieke kracht van Europa uit te bouwen, en de waarden te verdedigen die ons continent toelaten om in verscheidenheid toch eenheid te vinden.’

Merkel in het rijtje van Gandhi en Mandela

De academische plechtigheid werd bijgewoond door de Belgische premier Charles Michel en de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois. Het is voor het eerst dat de twee grootste universiteiten van Vlaanderen samen een eredoctoraat toekennen, maar de bijeenkomst kon ook op kritiek rekenen. Buiten het gebouw stonden actievoerders die spandoeken droegen met de woorden ‘Merkel niet welkom’ en ‘Merkel moet weg’.

In hun lofrede noemden De Paepe en Torfs Merkel ‘een rolmodel’, vanwege haar aanpak van de migratiecrisis en specifiek om de bekende (en beruchte) woorden ‘wir schaffen das’. Opmerkelijk, want na recente terreuraanslagen in Duitsland kwamen Merkel en haar opendeurenbeleid juist steeds meer onder vuur vanwege die uitspraak. Volgens de rectoren plaatst Merkel zich met die uitspraak in het rijtje van historische figuren als Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela.

Merkel: Niet altijd Brussel de schuld geven

In haar dankspeech noemde Merkel het eredoctoraat ‘een bijzondere geste, die gezien onze geschiedenis niet vanzelfsprekend is. We weten allen wat Duitsland de Belgische bevolking ooit heeft aangedaan’. Ook richtte ze zich tot de studenten in de zaal en riep hen op hun ‘verantwoordelijkheid te nemen’ om Europa verder uit te bouwen. ‘Onverschilligheid kan Europa zich niet veroorloven,’ aldus Merkel. Volgens de Duitse bondskanselier is het bovendien tijd om te stoppen met ‘Brussel’ altijd de schuld te geven van wat er op nationaal niveau fout gaat.

Daarnaast vindt ze ook dat bepaalde dingen op regionaal niveau moeten worden opgelost, en dat de EU zich echt alleen moet richten op zaken die daadwerkelijk om een Europese oplossing vragen. De drie grote thema’s waar de EU zich in de komende tijd op moet blijven richten zijn en blijven volgens haar migratie, terreur, en de veiligheid van EU-lidstaten.

Na de uitreiking werd Merkel door de Belgische koning Filip ontvangen. Naderhand neemt premier Michel haar mee uit eten in Brussel. De locatie van hun etentje is geheim.