Afghanen opgepakt na georganiseerde aanrandingen Innsbruck

De politie in het Oostenrijkse Innsbruck heeft zes Afghanen opgepakt die tijdens oudejaarsavond meerdere vrouwen zouden hebben aangerand. Het gaat om mannen tussen de 18 en 22 jaar, die als vluchteling Oostenrijk zijn binnengekomen.

De politie zoekt nog naar twee andere verdachten, zegt Martin Kirchler, politiecommandant van Innsbruck.

Bezorgde moeder

De mannen zouden tijdens de Oud- en Nieuw-festiviteiten minstens achttien vrouwen en meisjes hebben lastiggevallen en ongewenst betast. Dit gebeurde op het marktplein in Innsbruck. De politie werd als eerste getipt door een bezorgde moeder, die melding maakte van aanranding van haar 17-jarige dochter. Twee dagen later hebben achttien jonge vrouwen aangifte gedaan van aanranding, die allemaal de start van 2017 vierden op het plein.

De getuigenissen leken sterk op elkaar. De vrouwen zeiden dat ze plotseling door een groep van maximaal tien mannen werden omsingeld, aangevallen en betast. Dit gebeurde op georganiseerde wijze. ‘Ze dansten rond de slachtoffers en ze grepen zomaar hun borsten of ze staken hun handen tussen de benen van de vrouwen’, aldus de politie vorige week.

Dit jaar geen massa-aanrandingen in Keulen

Een van de zes Afghanen zou al hebben bekend, en de overige vijf zeggen zich niets van de avond te herinneren.

Het verhaal doet sterk denken aan de massa-aanrandingen in Keulen vorig jaar. Ook daar gingen daders op een georganiseerde wijze te werk, zoals ook in Innsbruck gebeurde. In Keulen werden tijdens de jaarwisseling vorig jaar meer dan 1.000 vrouwen betast en aangerand door een groep van zo’n 650 mannen, voornamelijk Noord-Afrikanen. De overgrote meerderheid van die daders kwam er ongestraft mee weg.

De politie in Keulen wist soortgelijke incidenten dit jaar met een aantal extra maatregelen te voorkomen. Wel kreeg de politie naderhand het verwijt racistisch te zijn, omdat een van de extra maatregelen was dat bepaalde groepen (waaronder Noord-Afrikaanse jongeren) extra werden gecontroleerd.