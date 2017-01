De Standaard laat Abou Jahjah vallen na Israël-tweet

Na berichten op sociale media over de aanslag die zondag werd gepleegd in Jeruzalem, laat de Belgische krant De Standaard Dyab Abou Jahjah vallen als columnist. De controversiële activist en auteur stelde dat de aanslag, waarbij vier Israëlische militairen om het leven kwamen, een ‘verzetsdaad’ was.

Abou Jahjah schreef op Twitter dat ‘een aanslag op bezettende soldaten in bezet gebied geen terreur is’. ‘Het is een verzetsdaad,’ aldus de auteur, gevolgd door de hashtag ‘FreePalestine’. Op Facebook schreef hij dat ‘alle mogelijke middelen’ ingezet moeten worden om ‘Palestina’ te bevrijden.

‘Grenzen aan het brede debat’

Naast De Standaard werd ook de uitgeverij De Bezige Bij opgeroepen actie te ondernemen. De Belgische krant schrijft op zijn website dat de redactie heeft besloten de wekelijkse column van Abou Jahjah stop te zetten. ‘Aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid,’ aldus de krant.

Dat Abou Jahjah naar Malcolm X verwees met zijn ‘by any means necessary’, schoot in het verkeerde keelgat. ‘Vlak na een aanslag laat die zin helaas geen ruimte voor interpretatie, voorwaardelijkheid of broodnodig debat meer.’

De auteur staat bekend om zijn antisemitische uitspraken en agressieve anti-Israël-activisme. Op Facebook heeft hij al eens gezegd dat ‘Zionistische bezetters in Palestina de doodskist of de koffer moeten kiezen’. AEL, de politieke beweging die door Abou Jahjah is opgezet, heeft meerdere keren antisemitische cartoons gepubliceerd

‘Joodse gemeenschap geschrokken’

Na de aanslag zei een aantal activisten op sociale media de dood van de jonge soldaten juist te vieren. De dader werd zelfs ontvangen als verzetsheld door pro-Palestijnse activisten. De ‘Joodse gemeenschap in België reageert vol ongeloof en met afschuw’ op de opmerkingen van onder anderen Abou Jahjah, stelt het tijdschrift Joods Actueel.

Abou Jahjah beweert dat hij het gebruik van geweld niet goedkeurt, maar hij blijft wel bij zijn standpunt. De aanslagpleger, een conservatief-islamitische Palestijn, zou zich alleen maar ‘verzetten’ tegen de ‘Israëlische bezetter’.