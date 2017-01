Deze landen reageren woedend op Amerikaans inreisverbod

Verschillende politieke partijen hebben premier Mark Rutte opgeroepen te reageren op de door president Donald Trump ingevoerde ‘moslimban’. Intussen hebben de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Canadese premier Justin Trudeau de acties van de nieuwe president al veroordeeld.

‘Als je vlucht voor vervolging, oorlog of terrorisme, zullen Canadezen je welkom heten, ongeacht je religie’ aldus Trudeau op Twitter. ‘Diversiteit is juist onze kracht.’

‘Strijd tegen terrorisme rechtvaardigt ban niet’

Ook Merkel haalt uit naar Trump: ‘Ze is ervan overtuigd dat de broodnodige en felle strijd tegen het terrorisme uitsluiting op grond van afkomst of geloof zonder specifieke verdenkingen niet rechtvaardigt,’ zegt een woordvoerder van de Berlijnse regering. Volgens Duitse media had zaterdag een telefoongesprek plaats tussen Merkel en Trump. Er zou toen geen sprake zijn geweest van onenigheid tussen de twee staatshoofden.

Intussen wil Merkel kijken wat de mogelijke gevolgen zijn voor Duitse burgers met een dubbele nationaliteit. Waar mogelijk wil zij hen helpen in gesprek met de Amerikaanse autoriteiten. Trump bepaalde vrijdagavond per decreet dat bezoekers uit Irak, Iran, Jemen, Libië, Somalië, Soedan en Syrië voorlopig niet welkom zijn. Daarnaast laat hij de komende vier maanden ook geen vluchtelingen toe in zijn land.

‘Amerikanenban’

Een groot deel van de landen op de lijst reageert woest: in Irak heeft een groep paramilitairen een ‘Amerikanenban’ aangevraagd. De Iraakse ‘Volksmobilisatie’ heeft het parlement in Bagdad gevraagd Amerikanen uit te zetten en burgers uit de Verenigde Staten toegang te weigeren op vliegvelden.

Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de ban een ‘schandelijke belediging van de islamitische wereld en vooral het Iraanse land’.