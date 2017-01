Obama in afscheidsspeech: ‘Niet terugtrekken in eigen bubbel’

Barack Obama heeft woensdag zijn laatste speech gegeven als president van de Verenigde Staten. Daarin riep hij zijn landgenoten op om vooral politiek betrokken te blijven. Ook waarschuwde hij voor een steeds harder wordend debat.

Obama, die volgende week vrijdag plaatsmaakt voor zijn opvolger, de Republikein Donald Trump, keerde zich in zijn betoog in Chicago tegen de verdeeldheid in de Amerikaanse samenleving.

Amerikanen te veel in eigen bubbel

‘We moeten allemaal beginnen vanuit het uitgangspunt dat onze medeburgers net zoveel van dit land houden als wij,’ zei hij tegen zijn publiek dat hem toeriep of hij alsjeblieft nog vier jaar door wilde gaan. Volgens de president dreigen te veel Amerikanen zich terug te trekken in een eigen bubbel, waar ze alleen worden omringd door gelijkgestemden. Hij riep mensen op open te staan voor de mogelijkheid dat tegenstanders ook wel eens gelijk kunnen hebben.

‘Hoe kunnen we ethische tekortkomingen in onze eigen partij goedpraten, terwijl we erop hameren als de andere partij hetzelfde doet?’ dacht hij hardop. ‘Het selectief omgaan met de feiten is niet alleen oneerlijk, maar contraproductief.’ Hij ziet gevaren opdoemen voor de democratie. We moeten er alles aan doen om die te beschermen, zei hij. De zittende president had richtte zich tot de jongere generatie: Word politiek actief, riep hij op. ‘Strik je veters, pak een klembord en verzamel handtekeningen om je verkiesbaar te stellen!’

Yes we did

Op een bij tijd en wijle emotionele toon waarschuwde Obama het Amerikaanse volk voor rassenhaat. Ras blijft Amerika verdelen als we niet uitkijken, was zijn boodschap. Obama sloot af met een aangepaste versie van zijn beroemde uitspraak ‘Yes we can!’, die tijdens zijn campagne in de aanloop naar de verkiezingen in 2008 zo veel gebruikte. Hij zei drie keer ‘Yes we did!’ (We hebben het gedaan). Er is, naast bijval voor Obama vanwege bijvoorbeeld het bereiken van Obamacare ook veel kritiek op zijn erfenis.

De Amerikaanse president beloofde grote verandering en een betere economische positie van de middenklasse, maar veel Amerikanen hebben die beloftes niet zien ingelost. Obama bedankte zijn volk en de toeschouwers uitgebreid. Hij noemde het de eer van zijn leven dat hij zijn landgenoten acht jaar lang mocht dienen. Ook waren er warme woorden voor zijn vrouw Michelle, die hij zijn beste vriend noemde.