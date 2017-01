Absolute macht Erdogan? Niet zonder slag of stoot (letterlijk)

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil meer macht naar zich toetrekken door middel van de invoering van een presidentieel stelsel. Een omstreden voorstel, dat dan ook op veel oppositie stuit. Met knokpartijen tot gevolg.

Tijdens een debat in het Turkse parlement over wetswijzigingen die Erdogan steviger in het zadel moeten helpen, zijn parlementariërs met elkaar op de vuist gegaan.

Vechten over wetgeving

Dat gebeurde nadat iemand van de seculiere oppositiepartij CHP de stemming probeerde te filmen. Zijn telefoon werd vervolgens door een volksvertegenwoordiger van de regerende AK-partij uit zijn handen geslagen, want filmen, dat mag niet. Dan loopt het helemaal uit de hand. Er klinkt gegil, en er vliegt iets door de lucht. Erdogan heeft 316 afgevaardigden in het 550 zetels tellende parlement, terwijl er 330 parlementariërs nodig zijn om de wetgeving er doorheen te loodsen.

Niet voor niets dat de Turkse president onlangs een verzoenende toon aansloeg. Niemand heeft zich te bemoeien met hoe anderen willen leven, sprak hij – een duidelijke handreiking naar de seculiere fractie.

De Turkse leider heeft de CHP hard nodig, zei Erdogan-expert Dirk Rochtus vorige week tegen Elsevier.nl. De seculieren halen nog altijd een kwart van alle stemmen.