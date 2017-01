EU wil Libië afsluiten want ‘anders winnen de populisten’

De Europese Commissie wil de stroom migranten, die vanuit Libië naar Europa komen, nog voor de zomer helemaal droogleggen. Anders zouden Marine Le Pen en Geert Wilders er straks wel eens met de buit vandoor kunnen gaan tijdens de verkiezingen in respectievelijk Frankrijk en Nederland.

De EU is bang dat, wanneer de migratiestroom niet aan banden wordt gelegd, de ‘kernwaarden van de EU ernstig in gevaar komen’, schrijft De Volkskrant.

Tusk wil vergaande maatregelen

Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Commissie en tijdelijk EU-voorzitter, de premier van Malta Joseph Muscat willen dat er geen migranten meer komen uit Libië. Want als dat niet heel snel gebeurt, is de kans groot dat Le Pen en Wilders straks de hele EU om zeep helpen – als zij eenmaal aan de macht zijn gekomen na de verkiezingen. Naar verwachting presenteert ‘Brussel’ woensdag voorstellen die de migratiestroom moeten indammen.

Tusk schrikt niet terug om vergaande maatregelen door te voeren, zoals het ‘optrekken van een beschermingswal’ tussen Libië en de Europese kusten. De Libische kustwacht moet zich beter wapenen tegen migrantenboten, onder meer door deze meer en sneller te onderscheppen. Ook zou het Noord-Afrikaanse land meer geld moeten krijgen voor bijvoorbeeld onderhoud van de schepen, en om nieuwe exemplaren aan te schaffen. Maar een groot probleem is dat Libië nog altijd een chaotisch land is, waar niemand precies weet wie er nu eigenlijk de touwtjes in handen heeft.

‘Nu handelen, anders straks grote problemen’

‘Voor de komende lente en zomer is doorslaggevende actie noodzakelijk,’ zou volgens De Volkskrant te lezen zijn in een stuk dat Tusk en Muscat gezamenlijk schreven. Het is nu hartje winter, en dat betekent traditiegetrouw minder migranten die de oversteek maken over de woelige Middellandse Zee. Maar als straks de dagen lengen en de temperaturen stijgen – kortom: als de lente in aantocht is – zullen de bootjes weer in toenemende mate gaan varen, is de verwachting. Muscat, tijdelijk voorzitter van de EU, wil al langer dwingende afspraken met Libië over de migratiestroom.

‘We moeten nu handelen, anders zitten we straks diep in de problemen’ aldus de Maltese premier tijdens het startschot voor zijn EU-voorzitterschap eerder deze maand. ‘De boodschap voor mensensmokkelaars in Turkije was: we ruïneren jullie business model,’ zegt Muscat, die vindt dat Libische mensensmokkelaars datzelfde signaal moeten ontvangen. ‘Want die worden heel erg rijk van hun perverse praktijken’. Muscat pleit, net als Duitsland, voor een akkoord met Libië dat lijkt op de EU-migratiedeal met Turkije. De Europese Commissie zou daar vooralsnog niets voor voelen, schrijft EUObserver.