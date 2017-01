Europarlementariërs pleiten voor machtiger Europees Parlement

Alle zeven europarlementariërs die zich kandidaat stellen als voorzitter van het Europees Parlement willen dat het parlement meer macht krijgt, ten koste van bijvoorbeeld de Europese Raad en de Europese Commissie.

De voormalige premier van België, Guy Verhofstadt, is één van de europarlementariërs die een gooi doen naar de positie van Martin Schulz. Hij nam het tijdens het eerste debat op tegen de Italiaanse sociaaldemocraat Gianni Pittella, christendemocraat Antonio Tajani, de Belgische Helga Stevens, de Britse Groen-parlementariër Jean Lambert, de Roemeniër Laurentiu Rebega en de Italiaanse communist Eleanora Forenza.

Consensus over macht Europees Parlement

Hoe zit het met Brexit?De Belgische kandidaten Helga Stevens (N-VA) en Guy Verhofstadt hebben allebei beloofd niet zomaar akkoord te gaan met een Brexit-deal. De kandidaat-voorzitters zullen naar eigen zeggen elk akkoord veto’en waarbij de situatie voor de Britten buiten de EU aantrekkelijker wordt dan als lid van de unie.

Gianni Pittella en de christendemocraat Antonio Tajani zijn de belangrijkste tegenstanders van Verhofstadt. Tijdens het debat, georganiseerd door Politico, bespraken de kandidaten de positie van Brussel, de Brexit-onderhandelingen en euroscepsis in Europese landen.

Hoewel de europarlementariërs elkaar in de haren vlogen tijdens het debat over verschillende onderwerpen, waren ze het over één aspect in ieder geval eens: het Europees Parlement moet meer macht krijgen. Die macht moet volgens de kandidaat-voorzitters niet liggen bij de Europese Commissie of de Europese Raad, maar bij de verkozen parlementsleden.

Weg met Straatsburg?

Verhofstadt gaat nog een stap verder: hij vindt het eigenlijk maar raar dat het Europees Parlement over bepaalde zaken weinig invloed heeft: ‘We zijn het enige parlement dat niets te zeggen heeft over het budget!’

Daarnaast willen alle kandidaten dat het hoofdkwartier van de Europese Unie alleen is gevestigd in Brussel. Aan de regelmatige en kostbare verhuizing naar Straatsburg moet een einde komen, als het aan de kandidaat-voorzitters ligt. Toch is het onwaarschijnlijk dat de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens naar Brussel verhuizen: Frankrijk weigert toestemming te geven voor het opheffen van de zetel in Straatsburg.