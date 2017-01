FBI: Democraten wilden niet meewerken met onderzoek naar Russische hack

De top van de Amerikaanse Democratische Partij wilde niet dat de FBI gehackte servers van de partij onderzocht. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de FBI weigerde de partij medewerking te verlenen.

FBI-chef James Comey zei niet te weten waarom de Democraten hun medewerking weigerden.

Russen is beschuldigingen zat

Dinsdag zijn de hoorzittingen van de speciale Senaatscommissie, vooral over de cyberaanvallen die op de systemen van de Democraten zouden zijn gedaan in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen, begonnen. Volgens de FBI zou Rusland zich met de hacks hebben willen bemoeien met de verkiezingen en de campagne van Hillary Clinton boycotten, om zo Donald Trump aan de overwinning te helpen. Dit is een bewering die de Russen stelselmatig ontkennen.

Maandag verklaarde Dmitry Peskov, woordvoerder van het Kremlin, nog dat de Russen ‘moe worden van de beschuldigingen’. Ook de woordvoerder van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova deed een duit in het zakje. ‘Als er iets gehackt is, dan zijn het wel de hersenen van (de Amerikaanse president Barack) Obama en natuurlijk het rapport over de “Russische hack” zelf,’ aldus Zakharova.

Drie pijlers in onderzoek

Comey wilde dinsdag niet zeggen of de FBI ook onderzoek heeft gedaan naar mogelijke banden tussen Trump en zijn team en de Russen. Dat is volgens hem momenteel geen onderwerp voor publiek debat. Wel wilde hij kwijt dat er geen bewijs is dat de verkiezingscampagne van Trump last heeft gehad van hackers.

Het rapport over de cyberaanvallen in aanloop naar de verkiezingen in 2016 is gebaseerd op drie pijlers: menselijke bronnen, technische gegevens en algemeen beschikbare informatie, zegt James Clapper, directeur van de nationale inlichtingendienst.

Veel informatie is uit het vorige week geopenbaarde verslag gehouden omdat gevoelige bronnen beschermd moesten worden, en omdat de inlichtingendiensten hun methodes niet publiekelijk willen maken.

Volgens Clapper heeft Rusland ook zeker nog in enkele tientallen andere landen geprobeerd verkiezingen te beïnvloeden. Hij wist niet of bijvoorbeeld in Duitsland, Frankrijk en Nederland, waar dit jaar ook verkiezingen worden gehouden, de beveiliging tegen cyberaanvallen is opgevoerd.