Gabriel doet niet mee aan verkiezingen: weg vrij voor Schulz

SPD-voorman Sigmar Gabriel gaat de strijd met Angela Merkel niet zelf aan. De sociaaldemocraat trekt zich terug uit de race om het bondskanselierschap.

Gabriel leek de gedoodverfde tegenstander van Angela Merkels CDU. De SPD-voorman zou naar eigen zeggen falen als hij voor de SPD het gezicht van de verkiezingen zou zijn. De huidige minister van Economische Zaken maakt de weg vrij voor Martin Schulz.

Gabriel schuift Schulz naar voren

De voormalige voorzitter van het Europees Parlement kondigde eind november zijn vertrek uit Brussel aan. In plaats van een gooi te doen naar een nieuwe termijn, besloot de sociaaldemocraat zich te richten op de Duitse politiek.

Toen al gingen geruchten rond dat Schulz het leiderschap van de SPD zou ambiëren. Eind december berichtten diverse Duitse media echter dat Schulz tegen partijleden en politici had gezegd dat hij niet mee wil doen met de Bondsdagverkiezingen als lijsttrekker van de SPD.

Nu schuift Gabriel Schulz zelf naar voren als de aangewezen opponent van Merkel. Volgens interne peilingen van de SPD, zou Schulz het veel beter doen tijdens de verkiezingen. Gabriel ziet voor zichzelf nog wel een aantal carrièreopties: hij verhuist in februari naar verwachting naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. De huidige SPD-minister Frank-Walter Steinmeier wordt waarschijnlijk de nieuwe president van Duitsland.

Welke partijen strijden om het bondskanselierschap?

Overigens zullen de ‘establishment’-partijen CDU, SPD en CSU het ook moeten opnemen tegen het opkomende Alternative für Deutschland (AfD). Hoewel de anti-immigratiepartij recentelijk in opspraak kwam vanwege de opvattingen van een aantal politici over de Holocaust-herdenking, is AfD ook populair, onder meer door het ‘wir schaffen das’ van Merkel.

Door de migratiecrisis heeft het CDU behoorlijk wat klappen opgelopen. In de peilingen doen de Christendemocraten, samen met de Christelijke Sociale Unie (CSU), het nog wel goed: ze worden verwacht 37 procent van de stemmen te ontvangen. Voor de SPD is er nogal wat werk aan de winkel: met 20 procent lopen de sociaaldemocraten ver achter.