IS claimt aanslag Istanbul: hoe kon dader ontsnappen?

Een bloedig begin van het nieuwe jaar in de Turkse stad Istanbul, waar een nog onbekende dader een bloedbad aanrichtte onder feestvierende bezoekers van een mondaine nachtclub. Van de aanslagpleger ontbreekt nog elk spoor.

De Turkse premier Binali Yildirim zegt dat het om één dader gaat, die de club Reina binnendrong en in het wilde weg begon te schieten.

Dader was niet vermomd als kerstman

Er wordt met man en nacht naar deze schutter gezocht, maar tot dusver zonder resultaat. De vermoedelijke terrorist heeft mogelijk zijn vuurwapen in de club achtergelaten, en kon hij – in alle chaos – ontsnappen door zich onder de panikerende menigte te begeven.

Volgens Turkse media trok de dader na zijn gewelddaad zijn jas uit, en kon hij hierdoor met een ander uiterlijk dan dat hij was binnengekomen, het gebouw aan de Bosporus verlaten. De aanvaller zou zich hebben gedragen als een zeer koelbloedige schutter, en iemand die goed voorbereid leek te zijn. Eerdere berichten dat de man als kerstman was vermomd, zijn volgens de Turkse autoriteiten niet waar.

De aanslagpleger zou een politieagent die de wacht hield buiten de nachtclub hebben neergeschoten, en vervolgens een ‘regenbui van kogels’….lees meer >

Aanslag is inmiddels opgeëist

De aanslag tijdens het nieuwjaarsfeest in de populaire nachtclub, waar behalve Turken ook veel buitenlanders op afkomen, is inmiddels opgeëist. Islamitische Staat (IS) claimt verantwoordelijk te zijn. In een verklaring spreekt de terreurbeweging van een ‘gezegende operatie tegen de beschermer van het kruis, Turkije’. ‘Een heldhaftige soldaat van het kalifaat heeft een slag geslagen tegen een van de bekendste nachtclubs waar de christenen deze feestdag van de afvalligen vieren.’

ISIS at war with Turkey. Istanbul attack “continuation of blessed operations carried out by Islamic State against protector of the Cross.” pic.twitter.com/2DE1wO31qy — Jenan Moussa (@jenanmoussa) January 2, 2017

Volgens een Israëlische overlevende zou de schutter ‘Allahu Akbar’ hebben geroepen, schrijft The Times of Israel. IS zaaide de afgelopen tijd wel vaker dood en verderf in Turkije.

Belg van Turkse afkomst

De Koerdische militante beweging PKK zei er na de aanslag in elk geval niets mee te maken te hebben. De PKK, die door Turkije fel wordt bestreden, zegt burgers niet in het vizier te hebben, maar zich uitsluitend te richten op militairen en vertegenwoordigers van de Turkse staat. ‘We zouden ons nooit op burgers richten,’ zegt woordvoerder Murat Karayilan.

Bij de aanslag in club Reina kwamen 39 mensen om het leven. De slachtoffers zijn 25 mannen en veertien vrouwen. Van de personen die inmiddels geïdentificeerd zijn, waren er elf Turks en 24 buitenlands. Onder hen zijn Marokkanen, Saudiërs, Libanezen, Libiërs, en een Belg van Turkse afkomst.