Dit weten we over aanslag nachtclub Istanbul

De Turkse politie heeft een klopjacht geopend op de verdachte achter een aanslag op een nachtclub in Istanbul. Daar werd zaterdagavond het vuur geopend op een menigte, en werden zeker 39 mensen vermoord.

Volgens de autoriteiten gaat het om een terreuraanslag op de toeristische nachtclub Reina. Veiligheidsdiensten in Turkije zoeken nog steeds naar de dader, die de aanslag volgens berichtgeving zou hebben gepleegd in een kerstmanskostuum.

In delen van Istanbul lagen de nieuwjaarsvieringen stil, en zeker 70 gewonden werden behandeld. Volgens de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, Suleyman Soylu, zijn onder de slachtoffers veel toeristen. Tot nu toe is van 15 doden vastgesteld dat ze buitenlands zijn, terwijl vijf van de doden Turks zijn. Soylu wilde nog niet aangeven uit welke landen de slachtoffers komen.

De aanslagpleger zou een politie die de wacht hield buiten de nachtclub hebben neergeschoten, en vervolgens een ‘regenbui van kogels’ hebben veroorzaakt in de club. Internationale media melden dat de dader was gewapend met een Kalasjnikov, een machinegeweer.

Wat weten we?-Tijdens oud en nieuw liepen veel politieagenten rond in Istanbul, sommigen undercover als burgers, anderen in kerstmanskostuum, wat voor verwarring zorgde

–IS heeft gedreigd Turkije ‘rond kerst’ aan te vallen. Oud en nieuw zou worden gezien als ‘feest van ongelovigen en christenen’