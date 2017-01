May verwerpt ‘harde Brexit’, maar Merkel waarschuwt haar

Naarmate haar eigen deadline voor de Brexit-onderhandelingen nadert, laat de Britse premier Theresa May zich steeds voorzichtiger uit over het Britse vertrek uit de EU. Zo is een compleet vertrek uit de interne markt volgens haar niet ondenkbaar.

Ze verwijst daarbij naar een ‘harde Brexit’, waarbij de Britten naast hun EU-lidmaatschap ook de toegang tot de interne vrije markt van de Unie zouden verliezen. Ze liet zich deze week gefrustreerd uit over mediaberichtgeving over haar Brexit-strategie.

Geen ‘stukjes’ EU-lidmaatschap

De druk op May om haar onderhandelingsstrategie meer vorm te geven neemt toe, terwijl ze eerder zie niks prijs te willen geven totdat Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon daadwerkelijk wordt ingeroepen. Reden voor boze tongen om te vermoeden dat zij nog helemaal geen strategie heeft. Zondag sprak zij voor het eerst in een tv-interview over haar Brexit-strategie. Daarin zegt ze dat de Britten geen ‘stukjes EU-lidmaatschap’ mogen houden na hun vertrek.

Een harde Brexit is iets waar de Britse regering en eurosceptische partijen zich al direct na de uitkomst van het Britse referendum in juni tegen verzet hebben. Idealiter willen de Britten af van onder meer het vrije verkeer van personen, maar willen ze de toegang to de EU-markt behouden.

May accepteert term ‘harde Brexit’ niet

Ze kritiseert wel de media, die volgens haar schijnen te denken dat zij een zachte Brexit ondenkbaar acht. Naar eigen zeggen accepteert zij de termen ‘harde’ en ‘zachte Brexit’ niet. ‘Wat we gaan doen, is de best mogelijke deal voor ons land eruit slepen, en dat is handelen en opereren binnen de Europese markt’. Na haar interview gaf haar woordvoerder aan dat May ‘niks uitsluit’.

Ondertussen liet de Duitse bondskanselier Angela Merkel zich maandag sceptisch uit over de Britse positie. De Britten moeten er niet op rekenen dat ze aan ‘cherrypicking’ kunnen doen tijdens de onderhandelingen, aldus Merkel. Volgens Merkel moet de EU de Britten uit de interne markt kunnen verbannen, wanneer ze zich niet aan de ‘vier vrijheden’, waaronder ook het vrije verkeer van personen, voldoen. ‘Dit zou desastreuze consequenties hebben voor de overige 27 lidstaten,’ zegt Merkel.

Het is Mays streven om Artikel 50 eind maart in te roepen. Daarmee beginnen de Brexit-onderhandelingen pas echt.