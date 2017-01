‘Met president Trump staan Britten sterker in Brussel’ (video)

Door de Brexit hebben ook de Amerikanen ingezien dat ze niet ‘akkoord hoeven te gaan met de status quo’. Volgens UKIP-europarlementariër Roger Helmer kunnen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië nu veel voor elkaar betekenen.

Na het succes van Donald Trump in de Verenigde Staten en het EU-referendum in Groot-Brittannië, waarbij de meerderheid van de Britten aangaf uit de Europese Unie te willen stappen, is duidelijk dat de macht verschuift. Nu Trump en de Britten onderhandelen over een nieuw handelsverdrag, heeft de regering van Theresa May bovendien een grotere kans op succes in Brussel.

Groot-Brittannië kijkt naar andere opties

Achter de schermen werkte Trump aan deze deal met de Britten

‘Trump gelooft zeker dat de Brexit-ervaring van de Britten ook invloed heeft gehad op de verkiezingen in de Verenigde Staten,’ aldus Helmer in een interview met Elsevier. ‘Als we deze onderhandelingen over een handelsovereenkomst tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voortzetten, geeft dat de Britten een betere onderhandelingspositie in Brussel.’



Volgens de politicus kan Groot-Brittannië aan Brussel laten zien dat het land nu al nieuwe handelsverdragen bespreekt. De Britse regering zou kansen kunnen grijpen in Amerika, maar ook in China en India. Voor het EU-referendum hield oud-premier David Cameron verschillende meetings met de Chinese president Xi Jinping en de Indiase premier Narendra Modi.