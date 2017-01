Student enige verdachte van aanslag op moskee Quebec

Nog maar één man die is aangehouden na de aanslag op een moskee in Canada wordt gezien als een verdachte. Een tweede arrestant zou slechts een getuige zijn.

Bij een schietpartij tijdens het avondgebed in een moskee in Quebec, Canada, vielen zondagnacht zes doden. Een jonge man kwam met een machinegeweer de moskee binnen en begon te schieten op mensen die aan het bidden waren. Hij wist zijn geweer minstens drie keer te herladen. Vijf mensen liggen zwaargewond in het ziekenhuis, twaalf anderen raakte lichtgewond, meldt Le Soleil.

Dader gaf zichzelf aan

De Canadese politie pakte snel twee verdachten op. Beide mannen zijn onder de 30 jaar en waren niet bekend bij de autoriteiten. Maandagmiddag werd bekend dat een van de twee mannen, een man van Marokkaanse komaf, slechts een getuige was. Mohamed Khadir werd opgepakt in de buurt van de moskee.

De verdachte schutter, een student die door Reuters is geïdentificeerd als Alexandre Bissonnette, zou 20 minuten na de aanslag zelf het alarmnummer hebben gebeld. Hij gaf toe gewapend te zijn en vertelde de politie zijn locatie. De man kon daarna zonder problemen worden aangehouden.

Eerder doelwit

Over het motief van de schietpartij is weinig bekend. De burgemeester van Quebec, Régis Lebeaume, noemde het een ‘gerichte aanslag’. Hij zei dat de hele stad slachtoffer was, en niet alleen de islamitische gemeenschap. De Canadese zender CBC voerde eerder een ooggetuige op die de kreet ‘Allahu akbar’ (‘God is groot’) zou hebben gehoord tijdens de schietpartij.

Premier Justin Trudeau heeft ook gereageerd. Hij zegt in een statement dat ‘Islamitische Canadezen een belangrijk onderdeel vormen van onze nationale identiteit. Deze zinloze daden hebben geen plaats in ons land.’ Intussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump gebeld met Trudeau. Hij deelde zijn medeleven en bood hulp aan.