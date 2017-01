Obama stuurt toch vier gevangenen Guantanamo naar Saudi-Arabië

De Amerikaanse president Barack Obama heeft ervoor gekozen niet naar zijn opvolger Donald Trump te luisteren. Vier mannen uit Jemen die vastzaten in het Amerikaanse gevangenenkamp Guantanamo Bay zijn donderdagavond aangekomen in Saudi-Arabië.

Daar werden ze blij opgewacht door familieleden op het vliegveld van de Saudische hoofdstad Riyadh.

Obama probeert gevangenen te transporteren

De vier gevangenen, opgesloten omdat ze een gevaar vormden voor de Amerikaanse staatsveiligheid, mochten weg uit het strafkamp op Cuba dankzij Barack Obama. De scheidende president probeert voor zijn aftreden nog zo veel mogelijk gedetineerden naar het buitenland te krijgen.

Obama had beloofd Guantanamo Bay, waar na de aanslagen op 11 september 2001 terreurverdachten naartoe werden gebracht, helemaal te sluiten. Hij kon zijn beloftes niet nakomen.

Tegen het zere been van Trump

Tot voor kort zaten er nog 59 mensen vast. De vertrekkende Obama wil, volgens The New York Times, zeventien tot achttien van hen nog voor hij zijn ambt op 20 januari neerlegt naar hun land van herkomst terugsturen, of naar een ander land dat bereid is hen op te nemen. In het geval van de vier Jemenieten is het dus alvast gelukt. Maar de actie is tegen het zere been van Obama’s opvolger in het Witte Huis, Donald Trump.

Hij wil juist dat er geen gevangenen meer worden vrijgelaten uit het kamp op Cuba. ‘Dit zijn extreem gevaarlijke mensen, die niet terug mogen keren naar het slagveld,’ schreef hij dinsdagavond (Nederlandse tijd) in een tweet op Twitter.

De Republikeinse president-elect, die op 20 januari zal worden ingezworen, wil het detentiecentrum open houden. Hij zou er Amerikanen die van terrorisme worden beschuldigd door militaire commissies willen laten berechten. ‘Ik ga het volladen met een aantal slechte kerels,’ zei hij tijdens de campagne.