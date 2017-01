Omstreden haatimam Tarik Chadlioui maakt rentree in Goudse moskee

De omstreden Belgische haatprediker Tarik Chadlioui is opnieuw opgedoken in Gouda. De imam sprak begin januari bij een benefietactie voor een moskee.

Tarik Chadlioui was eerder lid van de terroristische organisatie Sharia4Belgium - Foto: Facebook

De VVD-fractie in de gemeenteraad stelt vragen aan het college, schrijft De Telegraaf. Chadloui heeft in het verleden vaker op bijeenkomsten in Gouda gesproken.

Sharia4Belgium

Chadlioui was lid van Sharia4Belgium, de organisatie die door de rechtbank in Antwerpen werd bestempeld als terroristische organisatie die ‘misdrijven wilde plegen in België en daarbuiten’ en verantwoordelijk wordt gehouden voor de radicalisering van een aantal Belgische Syriëgangers. Vorig jaar sprak Chadlioui in april nog kinderen toe in een moskee in Boskoop. Dat zorgde voor Kamervragen.

Ook werd hij eerder uitgenodigd voor het omstreden ‘imamgala’ in Rijswijk, een benefietgala van een stichting die geld beweerde in te willen zamelen voor armen, gehandicapten en kinderen in Marokko, Syrië en Tunesië, maar waar drie haatimams werden uitgenodigd om te spreken.

Preken gingen door

Het imamgala werd na ophef fysiek afgelast, mede omdat minister van Buitenlandse Zaken Bert Koendersde visa van de sprekers wist in te trekken. Maar het evenement ging via een livestream op internet uiteindelijk wel gewoon door.

Chadloui, die er tevens van werd verdacht banden te hebben met jihadisten in Syrië, sprak tevens in 2015 in de Omar Ibn Al Khattab-moskee in Almere. Toenmalig burgemeester Annemarie Jorritsma (VVD) probeerde er een stokje voor te steken, maar dat mocht niet baten: juridisch gezien had ze geen poot om op te staan.