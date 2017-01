Ondanks opname in inrichting, kreeg Florida-schutter wapen terug

De dader van de dodelijke schietpartij op het vliegveld van Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Florida moest eind vorig jaar zijn wapen inleveren toen hij een psychiatrisch onderzoek onderging in Alaska. De ex-militair kreeg zijn wapen daarna terug, omdat hij volgens onderzoekers niets verkeerd had gedaan en geen psychiatrische stoornis zou hebben.

Het is niet duidelijk of dat hetzelfde wapen is waarmee hij vrijdag vijf mensen doodschoot op het vliegveld, maar bronnen binnen de politie zeggen van wel, meldt CNN.

CIA en IS

Het is een bizar verhaal. De 26-jarige Esteban Santiago, een veteraan uit de Irak-oorlog, zei in november tegen FBI-agenten in Anchorage, Alaska dat hij stemmen van de CIA hoorde in zijn hoofd, die hem opdroegen te vechten voor terreurbeweging Islamitische Staat (IS). Volgens officieren van de FBI had Santiago ‘terroristische gedachten’ en geloofde hij zelf dat hij beïnvloed werd door IS.

Volgens officier van Justitie Karen Loeffler was er na het psychisch onderzoek geen reden om zijn wapen niet terug te geven. ‘Voor zover ik weet, was dit geen persoon die geen wapen zou mogen dragen, gebaseerd op de informatie die ze hadden,’ aldus Loeffler.

Santiago moet maandag voor de rechter verschijnen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie kunnen drie federale aanklachten tegen hem allemaal tot de doodstraf leiden. De aanklachten zijn onder meer het verrichten van geweld op een vliegveld, zwaar lichamelijk letsel toebrengen, een wapen inzetten voor een misdrijf, en moord middels een vuurwapen.

Terreurmotief ‘niet uitgesloten’

Santiago zou op een ‘kalme en koelbloedige’ manier ongeveer tien tot vijftien kogels hebben afgevuurd, en richtte zijn semi-automatische wapen op de hoofden van zijn slachtoffers. Hij zei daarbij niets, en droeg een blauw Star Wars-shirt. Toen zijn kogels op waren, liet hij zich zonder verzet meenemen door de politie.

Naast de vijf doden, raakten nog eens zes mensen gewond bij de schietpartij. Tientallen mensen werden naar het ziekenhuis gebracht, vanwege letsel dat ze opliepen bij de chaos en verdrukking die ontstond nadat Santiago begon te schieten. Het gaat daarbij onder meer om gebroken botten en hevige blauwe plekken.

Santiago was van 2007 tot 2016 werkzaam voor de Nationale Garde van Puerto Rico en Alaska, en werd van 2010 tot 2011 uitgezonden naar Irak. Hij ontving een aantal medailles, voordat hij in augustus vorig jaar reservist werd.

Zijn familie kritiseert de uitkomsten van het psychiatrische onderzoek. ‘Hoe laat je iemand die aangeeft stemmen te horen, na vier dagen de inrichting al verlaten?’ vraagt zijn broer Bryan Santiago zich af. Zijn tante geeft aan dat hij ‘een ander mens’ was toen hij terugkwam uit Irak.

Volgens het preliminaire onderzoek had hij de aanslag op het vliegveld zorgvuldig gepland, en had hij een enkeltje naar Florida gekocht. Er wordt nog onderzocht of een eventuele psychiatrische stoornis een rol heeft gespeeld bij zijn aanslag. Daarnaast kijken onderzoekers naar zijn recente reisgedrag, om vast te stellen of hij inderdaad een terroristisch motief heeft gehad.