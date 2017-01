Rusland is er helemaal klaar mee, met heisa over hacken

Rusland heeft er schoon genoeg van, dat de Amerikanen zich in hun ogen maar bezig blijven met de vermeende Russische hacks. Die zouden de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben beïnvloed. Volgens het Kremlin heeft het er alle schijn van dat hier een ‘heksenjacht’ aan de gang is.

Het rapport dat in de Verenigde Staten door de veiligheidsdiensten over de zaak is uitgegeven, is volgens de Russen onprofessioneel. Bovendien bevat de inhoud ‘niets substantieels’. ‘We worden moe van de beschuldigingen,’ zegt regeringswoordvoerder Dmitry Peskov.

‘De hersenen van Obama lijken wel gehackt’

Ook de woordvoerder van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova doet een duit in het zakje. ‘Als er iets gehackt is, dan zijn het wel de hersenen van (de Amerikaanse president Barack) Obama en natuurlijk het rapport over de “Russische hack” zelf,’ staat in een Facebook-boodschap.

De Russische president Vladimir Poetin initieerde zelf een cybercampagne om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden, schreven de Amerikaanse diensten CIA, FBI en NSA in een vrijdag openbaar gemaakt rapport. Onder meer de gegevens over de Democratische partij die in handen kwamen van WikiLeaks, zouden zijn buitgemaakt door Russische hackers.

Ook Trump heeft het rapport ingezien

Flinke beschuldigingen dus. Eind december besloot Obama al tientallen Russische diplomaten uit te zetten. Donald Trump, die 20 januari wordt beëdigd tot president van de Verenigde Staten, heeft het bewuste rapport ook onder gekregen. Trump gelooft wel dat de Russen achter de hack zitten, maar noemde alle ophef overtrokken.

Dat de hackers de verkiezingen hebben beïnvloed, deed hij eerder af als onzinnig. Ook hij sprak van een ‘politieke heksenjacht’, Trump stond onder grote druk van de Republikeinse Partij om de conclusies van de inlichtingendiensten te accepteren. Binnen die partij wordt door een aantal prominenten met argusogen gekeken naar het feit dat Trump en Poetin elkaar fêteren. Senator John McCain sprak bijvoorbeeld van een ‘oorlogsdaad’, toen hij het had over de Russische cyberaanvallen.