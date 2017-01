Schutter Florida: ‘Overheid dwong me te vechten voor IS’

De Amerikaanse politie heeft een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de schietpartij op vliegveld Fort Lauderdale, waarbij zeker vijf mensen om het leven kwamen. Esteban Santiago is een bekende van de politie, en heeft een geschiedenis van psychiatrische problemen.

Santiago vloog vrijdagmiddag lokale tijd van Alaska naar Fort Lauderdale, in de staat Florida. Toen hij in de bagagehal zijn koffer pakte, greep hij het enige wat hij had meegenomen: een handwapen. In een toilet laadde hij het wapen, daarna schoot de 26-jarige Santiago vijf mensen dood in de hal. Nog eens acht anderen raakten gewond. Volgens ooggetuigen was de schutter uiterst kalm en zei hij niets.

Chaos op het vliegveld

Na de schietpartij ontstond chaos op het vliegveld. Omdat honderden mensen probeerden weg te vluchten, raakten nog eens 37 mensen gewond in het gedrang. De politie wist Santiago direct na de schietpartij arresteren. Hij gooide zijn wapen op de grond en liet zich zonder verzet meenemen.

De verdachte, geboren in New Jersey, is een voormalige reservist in de Nationale Garde. In 2010 werd hij naar Irak gestuurd. Hij diende als laatste in Alaska, maar werd in de zomer van 2016 ontslagen omdat hij ‘onvoldoende presteerde’.

FBI stuurde Santiago naar psychiatrisch ziekenhuis

De autoriteiten kennen Santiago goed, door een bizar bezoek dat hij bracht aan een FBI-kantoor in Alaska. In november van vorig jaar vertelde hij agenten van de FBI in Anchorage dat hij werd gedwongen om te vechten voor Islamitische Staat (IS), weet CBS News. Hij zei dat hij van de CIA naar propagandavideo’s van de terreurgroep moest kijken. Nadat de politie was gebeld, werd Santiago naar een psychiatrisch ziekenhuis gestuurd.

Na de aanslag kwam bovendien snel een foto naar buiten van Santiago, waarop hij met opgestoken wijsvinger een jihadistische groet lijkt te brengen. Vooralsnog kan de politie weinig zeggen over het motief van Santiago. Een woordvoerder zegt dat ‘terrorisme niet kan worden uitgesloten’.