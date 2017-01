West-Afrikaanse landen zetten invasie in Gambia tijdelijk stop

Het Senegalese leger is donderdagavond (Nederlandse tijd) buurland Gambia binnengevallen, om steun te verlenen aan de wettig gekozen president Adama Barrow. Die werd eerder op de dag beëdigd,terwijl zijn voorganger Yahya Jammeh weigert te vertrekken.

‘We zijn Gambia binnengegaan,’ meldt een woordvoerder van het Senegalese leger. Eerder zei ook Nigeria te gaan ingrijpen. Gambia (1,8 miljoen inwoners) is een klein, langwerpig land in West-Afrika, dat volledig wordt omringd door Senegal. Nigeria is weliswaar geen buurland, maar heeft als regionale grootmacht een flinke vinger in de pap in Afrika.

Een paar uur later kwam overigens de melding dat de missie van Ecowas (economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten) tijdelijk is stopgezet. Volgens een functionaris van deze landenbond krijgt de diplomatie nog ‘een laatste kans’. De Gambiaanse leider Yahya Jammeh krijgt tot vrijdagmiddag de tijd om vrijwillig op te stappen. Hij moet zijn land dan wel onmiddellijk verlaten en elders in ballingschap gaan. Mocht Jammeh toch blijven zitten, dan wordt operatie ‘Herstel de Democratie’ hervat.

In het zadel helpen van Barrow

Het Nigeriaanse leger meldde donderdag dat daadwerkelijk troepen naar Gambia worden gestuurd. Zij moeten de Gambiaanse bevolking gaan beschermen en waken over de veiligheid. De militairen gaan volgens een verklaring deel uitmaken van een coalitie van West-Afrikaanse landen. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties staat achter het in het zadel helpen van Barrow. De raad benadrukte wel dat in eerste plaats naar een politieke oplossing moet worden gezocht. De vijftien leden tellende raad steunde unaniem een Senegalese resolutie waarin ‘volledige steun”werd uitgesproken voor de West-Afrikaanse landenbond Ecowas.

Die wil ervoor zorgen dat de uitslag van de Gambiaanse presidentsverkiezingen worden gerespecteerd. Volgens meerdere VN-ambassadeurs bood de uiteindelijke resolutie geen vrijbrief voor het gebruik van geweld. De Veiligheidsraad hoefde formeel overigens geen militaire interventie goed te keuren. Barrow, de legitieme president dus, vroeg zelf om (militaire) hulp.

Ex-president wil maar niet van pluche

De politieke crisis wordt veroorzaakt door ex-president Yahya Jammeh, die al vanaf 1996 op het pluche zit. En daar wil hij, ook nadat hij werd verslagen bij de verkiezingen in december, maar niet vanaf. Aanvankelijk kondigde hij aan de uitslag te accepteren, maar even later kwam hij daar weer op terug. In een videoboodschap zei hij ‘na een grondig onderzoek’ de uitkomst alsnog te ontkennen.

Yahya Jammeh – bron:AFP

Gambia kwam de afgelopen jaren steeds meer als zonnige vakantiebestemming in beeld bij westerse toeristen. Maar inmiddels geldt er ‘code rood’ voor de hoofdstad Banjul. Het Nederlandse ministerie heeft een negatief reisadvies uitgevaardigd met de strekking ‘ga er niet heen, en als je er bent, blijf dan vooral binnen’. Honderden Nederlanders zijn en worden uit het West-Afrikaanse land teruggehaald.