Trump heel duidelijk over Guantanamo: niemand meer vrij

De aanstaande Amerikaanse president Donald Trump wil dat er geen gevangenen meer worden vrijgelaten uit het omstreden Amerikaanse detentiecentrum voor terreurverdachten in Guantanamo Bay op Cuba.

‘Dit zijn extreem gevaarlijke mensen, die niet terug mogen keren naar het slagveld,’ schreef hij dinsdagavond (Nederlandse tijd) in een tweet op Twitter.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 januari 2017

Kamp voor terreurverdachten

In Guantanamo zitten nog 59 mensen vast. De vertrekkende president Barack Obama wil, volgens The New York Times, zeventien tot achttien van hen nog voor hij zijn ambt op 20 januari neerlegt naar hun land van herkomst terugsturen, of naar een ander land dat bereid is hen op te nemen.

Het kamp, een marinebasis van de Verenigde Staten aan de Guantánamobaai op Cuba, werd geopend na de aanslagen op 11 september 2001 om er terreurverdachten vast te zetten. Het kamp is omstreden: volgens critici worden de mensenrechten van de gevangenen geschonden door hen daar zonder proces vast te houden.

Trump wil Guantanamo openhouden

In de acht jaar dat Obama aan het bewind was, zijn 179 gevangenen uit Guantanamo gerepatrieerd of elders ondergebracht. Obama wilde het detentiecentrum sluiten, omdat het volgens hem rechtstreeks indruist tegen de waarden waar Amerika voor staat.

Maar het lukte de Democratische president niet om Guantanamo te sluiten. Trump wil het open houden. Hij zou er Amerikanen die van terrorisme worden beschuldigd door militaire commissies willen laten berechten. ‘Ik ga het volladen met een aantal slechte kerels,’ zei hij tijdens de campagne.