Trump krijgt pluim van Erdogan voor behandeling CNN-journalist

President-elect Donald Trump kreeg veel kritiek op zijn opmerkingen over een CNN-journalist tijdens zijn eerste persconferentie na de verkiezingen. Maar niet iedereen vindt dat hij fout zat: Trump kreeg een groot compliment van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Volgens Erdogan heeft Trump de journalist ‘goed op zijn plaats gezet’. Tijdens een tirade tegen ‘bepaalde internationale [nieuws]organisaties’, sprak de Turkse president zijn bewondering uit voor de vastgoedmagnaat.

Aanval van Trump op CNN

‘Jij mag geen vraag stellen, jij bent nepnieuws,’ zei een boze Trump tegen een CNN-journalist tijdens de veelbesproken persconferentie. CNN schreef over de controversiële documenten waaruit zou blijken dat Trump al jaren stiekem steun krijgt vanuit Rusland. Ondertussen zou de Russische geheime dienst FSB allerlei belastend materiaal over Trump hebben verzameld, onder meer over seksuele escapades. De FBI benadrukte dat geen van de beschuldigingen bevestigd is.

Omdat de informatie vaag bleek, niet te checken is en gebaseerd is op anonieme bronnen, besloten veel media de documenten niet te publiceren. Dat CNN en bijvoorbeeld BuzzFeed besloten dat wel te doen, wordt ze aangerekend door Trump, die hen beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws.

Persvrijheid in Turkije aangepakt

In Turkije heeft Erdogan sinds de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar het vuur geopend op de Turkse pers. Veel media die niet schrijven wat de overheid wil, worden aangepakt. Zeker 144 journalisten zijn opgesloten, en naar schatting zijn 150 mediabedrijven overgenomen of gesloten door het regime.

Trump put CNN reporter in his place, Erdoğan says https://t.co/yd7PBgvH8b pic.twitter.com/keZXCJl0Fp — DAILY SABAH (@DailySabah) 12 januari 2017

‘Internationale bedrijven’ zouden volgens Erdogan niet alleen onwaarheden hebben geschreven over de Turkse reactie op de staatsgreep, maar ook over de protesten in 2013, onder meer tegen de bebouwing van het Gezipark.

De pro-democratieprotesten werden ook gehouden tegen het bijna totalitaire regime van de verkozen president Erdogan. Tijdens een toespraak over de berichtgeving in 2013 over de protesten, verwees Erdogan naar Amerika, waar ‘dat mediabedrijf wel op zijn plek werd gezet’.