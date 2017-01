De langverwachte dag is daar: Donald Trump wordt vrijdag officieel de 45ste president van de Verenigde Staten. Het wordt een dag die bol staat van tradities, maar, zoals het Trump betaamt, zijn er ook controverses.

Van zakenman tot tv-persoonlijkheid, en nu tot president. Trump neemt Washington over: dit kunt u verwachten: Trump zal vrijdag sowieso geschiedenis schrijven bij zijn inauguratie. Elsevier zet op een rij wat u op deze historische dag kunt verwachten.

Hoe ziet de dag eruit?

Trumps dag begint met een bezoek aan het Witte Huis, dat dan nog de ambtswoning is van president Barack Obama. Samen met de echtgenotes drinken Trump en Obama een kop koffie, waarna ze samen maar het Capitool rijden. Daar legt eerst vicepresident Mike Pence de eed af, daarna is Trump aan de beurt. Hij wordt, met zijn 70 jaar, de oudste president die aan zijn eerste termijn begint.

Officieel mag vanaf dat moment de grote verhuisoperatie in het Witte Huis pas beginnen – Obama’s spullen eruit, die van Trump erin. Intussen is het aan Trump om een inauguratiespeech te geven. Vanaf 21 uur Nederlandse tijd (zie tijdschema) begint de nieuwe president aan de parade – een wandeling van zo’n 2,9 kilometer over Pennsylvania Avenue, samen met zo’n 8.000 veteranen, politieagenten en muzikanten van fanfareorkesten.

Tijdschema (Nederlandse tijd) 15.30 uur Trump op de koffie bij Obama

17.30 uur Inauguratie begint

18.00 uur Trump wordt geïnaugureerd, daarna speech

21.00 uur Parade, Trump loopt over Pennsylvania Avenue

Vanaf 01.00 uur Trump en vicepresident Pence bezoeken drie gala’s

Wat gaat Trump in zijn speech zeggen?

Traditiegetrouw neemt de president het woord na de inauguratie. Trumps speech zal draaien om zijn slogan ‘Make America Great Again’, en donderdagavond gaf hij een voorproefje van wat er gaat komen. Trump beloofde zijn aanhangers tijdens een inauguratie-concert ‘echte veranderingen’ en een ‘verenigd land’. ‘Jullie worden niet meer vergeten. Jullie worden niet meer vergeten.’ Een woordvoerder voegde toe dat Trumps speech vrijdag persoonlijk zal zijn en dat hij zal het hebben over de alledaagse zorgen die Amerikanen hebben.

Nog geen president, maar deze overwinningen boekte Trump al

Wat doen zijn tegenstanders?

Normaliter accepteert de verliezende partij de overwinning van de ander, en wensen politici van beide partijen de president succes tijdens de inauguratie. Ditmaal is alles anders. De verliezend presidentskandidaat Hillary Clinton is er gewoon bij (samen met oud-president Bill), maar meer dan zestig Democratische Congresleden weigeren de ceremonie bij te wonen. Keith Ellison uit Minnesota zei bijvoorbeeld dat hij dat Trumps ‘politiek van verdeeldheid en haat’ niet kan ‘vieren’. Een ruzie tussen Trump en congreslid John Lewis (bekend om zijn rol in de civil rights movement) zorgde ervoor dat nog eens tientallen Democraten hun aanwezigheid introkken.

Live volgen

De Nederlandse zenders NOS (met als analist Elsevier-auteur Koen Petersen) en RTLZ maken live-uitzendingen rond de inauguratie vanaf 16.45 uur. Online is de ceremonie ook te volgen via de livestream van het Witte Huis>

Hoe ordelijk zal de ceremonie verlopen?

De politie schat dat er zo’n 900.000 mensen naar Washington zullen komen voor de ceremonie. Dat zijn voor- en tegenstanders van Trump. Zo’n 30 verschillende actiegroepen hebben toestemming gekregen om te protesteren tegen de nieuwe president. Dat is op zich niet verrassend – sinds de verkiezing van Richard Nixon in 1973 zijn demonstraties ook een soort traditie bij de inauguratie – maar het aantal demonstranten ligt naar verwachting flink hoger dan in 2008 en 2012. De politie zet extra agenten in om clashes tussen aanhangers en tegenstanders te voorkomen.