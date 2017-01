Trump vol vertrouwen over moslimban, ook na kritiek Obama

Van wereldleiders tot Amerikaanse diplomaten: de kritiek op Trumps tijdelijke inreisverbod wordt breed gedragen. Zelfs de voormalig president Barack Obama mengt zich in de discussie, maar Trump houdt vol dat alles op rolletjes loopt.

Het is de vraag of Trump de golf van kritiek had verwacht toen hij afgelopen vrijdag zijn presidentiële decreet over immigratie ondertekende. Hij maakte bekend dat bezoekers uit zeven moslimlanden Amerika drie maanden lang niet binnenkomen – daarmee vervulde hij een campagnebelofte. Het decreet leidde tot chaotische taferelen met ‘ongewenste immigranten’ op diverse vliegvelden, deels omdat de verantwoordelijke instanties niet van tevoren waren ingelicht door Trump.

Zo ziet Trumps tijdelijke moslimban eruit>

Terroristen te slim af zijn

Logisch, beredeneren Trump en zijn perschef Sean Spicer maandag. Om terroristen tegen te houden moet je ze te slim af zijn, aldus de president. ‘Als we de ban een week eerder hadden aangekondigd, waren de slechteriken in een week tijd ons land ingestormd,’ schrijft hij op Twitter.

Spicer voegde toe tijdens een persconferentie: ‘Je weet nooit wanneer de volgende terreuraanval plaatsheeft. Het beste wat je kan doen is anticiperen, want als je wacht, moet je uiteindelijk gaan reageren.’

Obama steunt betogers

In steden als Washington, New York en Atlanta protesteerden tienduizenden Amerikanen tegen het decreet, dat door activisten worden beschreven als een doelbewuste ban van moslims. De onlangs vertrokken president Obama stak de demonstranten maandag een hart onder de riem.

Lees ook: Premier Rutte reageert op Amerikaanse moslimban

Zijn woordvoerder noemt ze ‘burgers die gebruik maken van hun grondwettelijke rechten’. ‘Dat is precies wat we verwachten wanneer de Amerikaanse waarden op het spel staan. De president is het fundamenteel oneens met discriminatie op basis van religie.’ Het is ongebruikelijk voor een oud-president om openlijk kritiek te uiten op zijn opvolger.

En terwijl Trump volhoudt dat zijn immigratieplan een ongekend succes is, neemt ook de kritiek binnen de Amerikaanse overheid toe. In een interne memo van het ministerie van Buitenlandse Zaken uiten meer dan 100 diplomaten kritiek op het inreisverbod: ze waarschuwen voor ‘versterkt anti-Amerikaans sentiment’ rond de wereld en betogen dat moslims mogelijk radicaliseren door Trumps uitspraken. Eerder blokkeerden rechters al delen van het immigratiedecreet.

Steun onder Amerikanen

Er is wel degelijk ook steun voor de maatregel. Het conservatieve National Review schrijft dat het decreet voortbouwt op beleid van Obama, die ook al strenge asielregels instelde. ‘Het beleid kan verschrikkelijke pr zijn voor Amerika, maar de maatregelen zijn beperkt en passen in de traditie van immigratiemaatregelen.’

Uit een peiling van Quinnipiac blijkt dat veel Amerikanen een moslimban een goed idee vinden. Op de vraag of asielzoekers uit moslimlanden met een geschiedenis van terrorisme moeten worden geweerd, reageerde bijna de helft van de ondervraagden instemmend. 53 procent van de ondervraagden wil dat islamitische immigranten worden geregistreerd door de overheid.