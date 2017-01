Frankrijk drukt Rusland op het hart: stop met acties Syrië

Frankrijk heeft Rusland maandag opgeroepen de broze wapenstilstand in Syrië te respecteren. Eerder deden ook de rebellen dat: als de gevechten blijven doorgaan dan blazen wij het bestand op, was het dreigement.

‘We veroordelen alles wat Rusland zou kunnen doen dat zou bijdragen aan een voortzetting van de strijd,’ zegt de Franse premier Bernard Cazeneuve in een interview.

Bestand herhaaldelijk geschonden

Het door Rusland en Turkije tot stand gebrachte staakt-het-vuren is de afgelopen dagen herhaaldelijk geschonden, maar houdt dusver stand. Heel stevig is het bouwwerk niet. De strijdende partijen wijzen met een beschuldigende vinger naar elkaar. Cazeneuve riep de Russen op te stoppen met ‘dodelijke’ militaire operaties in Syrië.

Eerder deden de tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad al een soortgelijke oproep. De rebellen – een bonte verzameling van islamisten en andere rivalen van het Syrische regime – dreigden het bestand nietig te verklaren als regeringstroepen niet ophouden met het schenden van het staakt-het-vuren.

Rusland heeft Al-Bab in het vizier

De rebellen hopen dat Rusland, dat ogenschijnlijk flinke invloed heeft op Damascus, de Syrische regeringstroepen tot rust weet te manen. Tegelijkertijd zijn het wel de Russen, die samen met Turkije, andermaal samen optrekken tegen doelen van Islamitische Staat (IS) in Syrië.

Volgens het Turkse leger hebben vliegtuigen van hun luchtmacht 22 militanten gedood, terwijl Rusland bommen liet vallen op jihadisten vlak bij de stad Al-Bab, die in handen is van IS. De Russen hebben Al-Bab in het vizier nadat samen met Turkije het staakt-het-vuren werd afgekondigd – zonder dat de Amerikanen daarbij waren betrokken. De IS-terroristen zitten niet ver van de grens met Turkije.