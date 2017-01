ALDE wijst Vijfsterrenbeweging af: ‘Te anders over EU’

Het plan van Beppe Grillo , partijleider van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, om zich aan te sluiten bij de liberale fractie in het Europees Parlement, gaat niet door. De top van de liberale fractie ALDE verzet zich tegen de avances van Grillo.

De ALDE, met als leider de voormalige Belgische premier Guy Verhofstadt, is pro-Europees en de EFD-fractie, waar de Vijfsterrenbeweging nu in zit, niet. ‘We hebben niet genoeg gemeen om aan het verzoek van de Vijfsterrenbeweging te voldoen,’ zegt Verhofstadt in een verklaring. ‘Er blijven fundamentele verschillen over Europese kernpunten’.

Verhofstadt benadrukte dat de ALDE en de Vijfsterrenbeweging ‘nauw blijft samenwerken bij zaken met een gemeenschappelijk belang’.

Populistische beweging

De euroscepticus Grillo, die onder meer de euro in Italië wil afschaffen, verraste vriend en vijand dit weekend met een initiatief om te breken met UKIP van de Brit Nigel Farage, met wie hij in 2014 de fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie (EVDD) opzette. Maandag gaf hij aan zich bij de ALDE van Verhofstadt te willen voegen. Verhofstadt heeft zich recentelijk naar eigen zeggen juist kandidaat gesteld als voorzitter van het Europees Parlement om ‘te strijden tegen populistische dreigingen’.

In Italië wordt de Vijfsterrenbeweging vaak neergezet als populistische partij. De voornaamste reden voor Grillo om de overstap naar de Liberalen te willen maken, is het feit dat hij denkt dat de Britten hun interesse in de Europese Unie zullen verliezen. Na de Brexit zullen ze zich niet meer richten op Europese zaken, dus zou UKIP geen handige bondgenoot meer zijn.

Verschillend stemgedrag

Op het blog van Grillo schreef de oud-komiek dat 40.000 leden van de beweging voor het voorstel zijn om van coalitie te wisselen. Bijna tachtig procent van de leden wil zich aansluiten bij de liberalen.

Naast het verschil in standpunt wat betreft de EU, komt het stemgedrag van politici die namens de Vijfsterrenbeweging in het parlement zitten, weinig overeen met dat van ALDE-europarlementariërs. De partij van Grillo zou meer gemeen hebben met de Verenigde Nordische/Linkse coalitie.