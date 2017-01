Vijfsterrenbeweging laat Farage in de steek voor Verhofstadt

Beppe Grillo, de extravagante voorman van de Vijfsterrenbeweging in Italië, kiest voor Guy Verhofstadt als politieke bondgenoot, ten koste van Nigel Farage. In het Europese Parlement sluit de Vijfsterrenbeweging zich aan bij de Liberalen en Democraten.

De Italiaanse partij maakte eerst deel uit van de eurosceptische coalitie Europa van Vrijheid en Directe Democratie. De belangrijkste bondgenoot van Grillo was de United Kingdom Inpedendence Party, maar hij schaart zich bij ALDE.

Strijden tegen populisme?

De liberale coalitie, waar ook de VVD en D66 bij horen, staat juist bekend als pro-EU-partij. De voormalige premier van België Guy Verhofstadt is de leider van de coalitie, en heeft zich recentelijk juist kandidaat gesteld als voorzitter van het Europees Parlement, om ‘te strijden tegen populistische dreigingen’.

In Italië wordt de Vijfsterrenbeweging vaak neergezet als populistische partij. De belangrijkste reden voor Grillo om de overstap naar de Liberalen te maken, is het feit dat hij denkt dat de Britten hun interesse in de Europese Unie zullen verliezen. Na de Brexit zullen ze zich niet meer richten op Europese zaken, dus is UKIP geen handige bondgenoot meer.

Wil ALDE ook met Vijfsterrenbeweging in zee

Op het blog van Grillo schrijf de oud-komiek dat 40.000 leden van de beweging voor het voorstel zijn om van coalitie te wisselen. Bijna tachtig procent van de leden wil zich aansluiten bij de liberalen.

Of de liefde van twee kanten komt, moet nog blijken. De europarlementariërs van ALDE moeten nog stemmen. Het blijft een bijzondere combinatie: terwijl de Vijfsterrenbeweging een referendum wil over het Italiaanse EU-lidmaatschap, hebben ALDE-politici juist uitgehaald naar eurosceptische partijen en politici.

Daarnaast komt het stemgedrag van de politici die namens de Vijfsterrenbeweging in het parlement zitten, weinig overeen met dat van ALDE-europarlementariërs. Uit onderzoek van votewatch.eu blijkt dat de Europese Vernigde Nordische/Linkse coalitie meer gemeen heeft met de partij van Grillo.