Jared Kushner topadviseur Trump: wie is deze stille schoonzoon?

Nog anderhalve week te gaan en dan is het zover: dan mag de 70-jarige Donald Trump zich de nieuwe president van de Verenigde Staten noemen. Intussen is hij druk bezig zijn team te formeren met wie hij het land gaat leiden.

Maandag werd bekend wie een van zijn belangrijkste adviseurs wordt: zijn schoonzoon Jared Kushner (36). Hij is, sinds 2009, de man van Trumps oudste dochter Ivanka. De miljonair, net als zijn schoonvader rijk geworden met vastgoed in en om New York, staat bekend als een wat stille, introverte en in zekere zin cameraschuwe zakenman. Kushner, afkomstig uit een orthodox-joodse familie, groeide op in Livingston, New Jersey en studeerde sociologie aan de prestigieuze universiteit Harvard.

Kushner speelde al rol in verkiezingscampagne

Kushner wordt ‘senior adviser to the president’ en gaat zich bezighouden met internationale handelsovereenkomsten en met het Midden-Oosten, zei een lid van het transitieteam. Dat Trump naar hem luistert, werd al wel eerder duidelijk. Volgens de Republikeinse president-elect zou zijn schoonzoon wel eens voor vrede kunnen zorgen tussen Israël en de Palestijnen. Kushner speelde een belangrijke rol in de verkiezingscampagne – die controversieel was maar uiteindelijk erg succesvol bleek. Hij was aanwezig bij vergaderingen met buitenlandse leiders tijdens de transitieperiode, schrijft BBC News.

Ook werd hij gespot in het gezelschap van Trump, die daags na zijn verkiezingsoverwinning Obama opzocht in het Witte Huis. De eerste keer dat hij in politiek opzicht van zich liet horen, was met de verwijdering van Chris Christie uit de gelederen van Trump. Aangenomen wordt dat hij nog een appeltje te schillen had met de Republikein, die eerder Kushners vader had dwarsgezeten.

Ook de toekomstige First Lady Melania Trump is een vrouw zonder al te veel woorden: wie is deze steun en toeverlaat van ‘The Donald’?

Belangenverstrengeling?

Kushner heeft al aangekondigd dat hij vanwege zijn politieke functie zal aftreden als topman van vastgoedbedrijf Kushner Companies en als uitgever van de krant New York Observer. Hij verbreekt ook alle andere zakelijke banden en heeft beloofd onderwerpen te mijden die kunnen botsen met zijn nog resterende financiële belangen en investeringen.

De Democraten schreeuwen al moord en brand over de benoeming, en nemen zelfs het woord nepotisme in de mond – vriendjespolitiek. Ze willen een onderzoek. Maar al dat protest zal uiteindelijk niet heel veel uitmaken. De benoeming lijkt niet in strijd met de federale wetgeving tegen nepotisme, zeggen juristen, en Trump heeft voor dit soort aanstellingen ook geen toestemming nodig heeft van de Senaat.

En hoe verder met Ivanka?

Woensdag wordt een interessante dag, omdat Trump dan vermoedelijk meer tekst en uitleg zal geven over het hoe en waarom van de benoeming van Kushner. En wat gebeurt er met Ivanka, die eveneens een grote invloed op haar vader wordt toegedicht?

Ze zal in elk geval aftreden als CEO van haar modemerken en voorzitterschap van de Trump Organization. Maar een officiële rol in het team van haar vader krijgt (of wil) Ivanka niet. Ze blijft vermoedelijk thuis om voor hun drie kinderen te zorgen.