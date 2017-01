Obama onthult wat hij allemaal met opvolger Trump besprak

Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet in de voorbereiding naar het presidentschap van Donald Trump. De huidige president Barack Obama wordt geacht het Witte Huis zo goed mogelijk achter te laten en zijn opvolger waar mogelijk te helpen.

Maar de afgelopen tijd bleek juist dat Obama Trump flink dwars wilde zitten, door dingen te doen die recht ingaan tegen wat de nieuwe president van plan is.

Obama’s valkuilen voor Trump

Onder meer door een omstreden resolutie in de VN-Veiligheidsraad over Israël niet te vetoën – de Amerikanen onthielden zich van stemming, Russische diplomaten uit te wijzen, terwijl Trump juist de relatie met Rusland wil verbeteren, en door Trumps energiebeleid alvast te dwarsbomen door bijvoorbeeld nog snel even omvangrijke gebieden tot beschermd natuurgebied te verklaren. Olieboren wordt daarmee erg lastig, en Trump moet er veel tijd en energie insteken om Obama’s actie ongedaan te maken.

In een interview met ABC News doet hij uit de doeken hoe hij tegen Trump aankijkt. Of hoe de gesprekken tussen hem en zijn opvolger zijn verlopen, want echt heel uitgesproken is Obama niet. Eerder diplomatiek. De gesprekken die de twee samen voerden, betitelt hij als ‘fijn’.

Zelfvertrouwen hebben zij gemeen

Trump zou zijn suggesties ter harte hebben genomen. ‘Ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat ‘wij min of meer tegenovergestelde personen zijn’, maar dat Trump en hij ook een ding gemeen hebben, en dat is zelfvertrouwen. ‘Dat is mogelijkerwijs een voorwaarde voor deze baan. Je moet minstens gek genoeg zijn om te denken dat je de job aankunt.’

Maar, waarschuwde hij de nieuwe president, rijk geworden met onder meer vastgoed: ‘Run het land niet als ware het een familiebedrijf. ‘Je dient een sterk team om je heen te hebben. Je moet respect hebben voor de instellingen en voor het proces om goede beslissingen te maken, omdat je sowieso van anderen afhangt.’ Het is allemaal niet hetzelfde als campagnevoeren, aldus Obama. Hij zegt met Trump te hebben gesproken over de impact van Twitter. ‘Er zijn financiële markten en hoofdsteden die het echt heel serieus nemen wat je allemaal zegt – ook als je nog niet bent ingezworen als president.’

