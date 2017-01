‘Ruwe rit voor EU’: zo reageren leiders op speech van Trump

Nu Trump geïnaugureerd is als de 45e president van de Verenigde Staten, reageren Europese kopstukken op zijn speech. Trump sprak vrijdagmiddag over zijn visie op de toekomst van Amerika, en die speech had nogal wat protectionistische elementen.

Dat is niet verrassend, want daar zette Trump ook tijdens zijn campagne vol op in. Toch reageren Europese leiders geschokt op zijn eerste speech als president van de Verenigde Staten.

Europa is bang

Het Europees ALDE-parlementslid Guy Verhofdstadt noemde de speech ‘vijandig’. ‘We kunnen niet wachten en hopen op Amerikaanse steun en samenwerking. Europa moet zijn eigen lot en veiligheid in handen nemen,’ aldus Verhofstadt.

De Duitse vicebondskanselier Sigmar Gabriel denkt dat Europa een ‘ruwe rit’ te wachten staat. Hij vindt dat de Europese landen gezamenlijk hun belangen moeten verdedigen. ‘Als Trump een handelsoorlog met China begint, hebben Duitsland en Europa een economische strategie nodig die gericht is op China en Azië’.

Ook de Franse president François Hollande haalde uit naar Trumps protectionisme. De grenzen sluiten, ‘zoals sommigen die vandaag hun ambtseed aflegden, ons aanraden’ is volgens Hollande een slecht idee. ‘We maken deel uit van een wereldwijde en open economie’.

Positieve geluiden

Maar natuurlijk waren er ook positieve geluiden voor Trump. Zo was PVV-leider Geert Wilders er als de kippen bij om Trump op Twitter te feliciteren, en zei zijn voorbeeld in Nederland te willen volgen. ‘Ook in Nederland moet de macht terug naar de mensen in het land. Het Nederlandse volk weer aan de macht!’

Ook in Nederland moet de macht terug naar de mensen in het land. Het Nederlandse volk weer aan de macht!#StemPVV #NederlandWeerVanOns pic.twitter.com/cuPw88YNt2 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 20 januari 2017

Ook voormalig UKIP-leider Nigel Farage was positief. De euroscepticus noemde de rede van Trump zeer sterk. De twee krijgen bijval van VNL-Kamerlid Louis Bontes. Die noemde de toespraak ‘indrukwekkend, inspirerend en bevlogen.’

Felicitaties waren er ook van de Taiwanese president Tsai Ing-wen die op Twitter schreef dat democratie Taiwan en de VS bindt. ,,Ik kijk er naar uit om onze vriendschap en partnerschap uit te diepen.” Trump en Tsai haalden zich eerder de woede van China op de hals toen Tsai Trump belde om hem te feliciteren met zijn verkiezingszege.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto feliciteerde Trump ook en zei de banden te willen aanhalen, maar waarschuwde meteen dat de Mexicaanse soevereiniteit, nationale belangen en bescherming van de bevolking voor hem het belangrijkst zijn. Trump zette kwaad bloed bij Mexicanen toen hij ze uitmaakte voor verkrachters en moordenaars tijdens de campagne. Daarom wil hij een muur bouwen aan de grens met het land, waar Mexico volgens hem voor zou moeten betalen. Mexico weigert pertinent voor Trumps muur te betalen.