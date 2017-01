Zo wil Duitsland islamitisch gevaar aanpakken

Na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn door de Tunesische terrorist Anis Amri, wil de Duitse regering het gevaar uit islamitische hoek harder aanpakken. Een strengere aanpak van illegale asielzoekers en mogelijke jihadisten die via de asielstroom zijn binnengekomen is het antwoord van de ministers Thomas de Maizière van Binnenlandse Zaken en Heiko Maas van Justitie op de aanslag.

Volgens de twee komt er een nieuw pakket aan regels om personen die een mogelijke bedreiging vormen sneller en gemakkelijker op te kunnen pakken. Het hoogste doel is om ‘de zaak Amri niet te herhalen,’ aldus de regering.

Sneller oppakken

De voorwaarden om iemand in hechtenis te nemen in afwachting van zijn uitzetting worden versoepeld, onder meer om te voorkomen dat asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen.

Anis Amri, de Tunesiër die uit naam van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) met een vrachtwagen op een menigte inreed op de kerstmarkt in Berlijn, stond bijvoorbeeld al veel langer op het netvlies van inlichtingendiensten. Hij stond in Tunesië al bekend als crimineel, maar wist desalniettemin aan zijn celstraf te ontsnappen, naar Italië te reizen en, na een celstraf aldaar ook weer naar Duitsland te gaan.

Duitsland wilde hem eerder uitzetten, maar Tunesië blokkeerde dat omdat Amri niet de juiste papieren had. Illegale asielzoekers vernietigen vaker de paspoorten uit hun land van herkomst om te voorkomen dat ze terug naar huis gestuurd worden.

Stoppen ontwikkelingshulp is optie

De Duitse federale politie krijgt het recht de gang van een verdachte te volgen met behulp van een elektronische enkelband. Daarnaast wordt er een ‘residentieplicht’ ingevoerd voor asielzoekers die ‘hun identiteit verhullen’, zodat hun woon- en verblijfplaats bij de Duitse autoriteiten bekend is.

Bij de onderhandelingen met landen van herkomst over het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers zal volgens De Maizière en Maas het ‘hele politieke speelveld’ worden betrokken, waaronder het eventueel staken van ontwikkelingshulp.