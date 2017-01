Zwitserland baalt van duizenden vakantievierende migranten

Zwitserland kampt met duizenden Eritrese asielzoekers die op vakantie gaan in het land dat ze zijn ontvlucht. De autoriteiten zien de problemen, maar hebben moeite om de migranten op heterdaad te betrappen.

Zo’n 20.000 mensen uit Eritrea wonen in Zwitserland, waarmee het de grootste Eritrese gemeenschap in Europa is. Bovendien: door de inperking van de mensenrechten nam het aantal Eritrese migranten dat naar Zwitserland kwam, de afgelopen jaren weer sterk toe.

Uit onderzoek van de Zwitserse krant Basler Zeitung blijkt dat veel van hen tussen 2010 en 2014 op vakantie zijn gegaan. Asielzoekers in Zwitserland moeten daarvoor een vergunning krijgen van de overheid, wat in vier jaar tijd ongeveer 15.000 keer gebeurde.

Volgens de krant gaat het grootste deel terug naar Eritrea, het land dat de migranten waren ontvlucht omdat het zo gevaarlijk zou zijn. De immigranten reizen niet direct naar het land, maar vliegen eerst naar steden als Khartoum. Van daaruit reizen ze met bussen naar hun thuisland. De krant wijst erop dat vier op de vijf Eritreeërs in Zwitserland een beroep doen op een of meerdere uitkeringen.

Ineens hebben ze weer een paspoort

De Zwitserse variant van het COA zegt dat het lastig is om te bewijzen waar de asielzoekers precies op vakantie gaan. Elk jaar worden twintig ‘verdachte gevallen’ onderzocht en de autoriteiten houden het op een reeks individuele gevallen. Slechts zes keer werd een asielstatus ingetrokken.

Opvallend is dat de meeste Eritreeërs op vakantie gaan met hun originele identiteitsbewijzen, meldt de regering. In de asielprocedure zegt de meerderheid van deze groep immigranten hun paspoort kwijt te zijn, maar als ze op verlof gaan hebben ze plotseling weer hun papieren. Volgens Swissinfo.ch bestaat het vermoeden dat de Eritrese ambassade de migranten helpt, maar daarvoor bestaat geen hard bewijs.

Nederland kent het probleem ook

Ook de Nederlandse regering kampt met zogenaamde ‘terugreizigers’ uit Eritrea. In juli dit jaar kwam naar buiten dat een groep ‘gevluchte’ Eritreeërs op vakantie ging naar hun thuisland, tot irritatie van het kabinet. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel, VVD) is het ook gebeurd bij mensen uit Irak, Iran en Soedan. Precieze aantallen heeft het kabinet niet.

Samen met de Belgische staatssecretaris Theo Francken wil Dijkhoff immigranten op heterdaad betrappen, door vluchtgegevens van Nederlandse en Belgische vliegvelden uit te wisselen. De Zwitserse autoriteiten gaan nog een stap verder: zij hebben een speciaal kantoor geopend in Soedan, om te kijken of de asielzoekers uit Eritrea inderdaad met tussenstops de reis naar ‘huis’ maken.