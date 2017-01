Zwitserland mag moslimouders verplichten tot gemengd zwemmen

Zwitserland mag ouders van moslimmeisjes verplichten hun dochter naar het gemengd schoolzwemmen te sturen. Dat oordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag.

Moslimouders weigerden hun dochters, die nog niet in de puberteit waren, naar de zwemles te laten gaan.

School speelt een grote rol in het besluit

Daar zouden ze ook met jongens zwemmen, en dat was voor de klagende ouders uit den boze. Maar de Zwitserse overheid weigerde een uitzondering te maken. Het Europees Hof bepaalt nu dat dit besluit weliswaar op gespannen voet staat met de vrijheid van religie, maar vindt het belangrijker dat migrantenkinderen betrokken blijven bij het integratieproces. Kortom: dat segregatie wordt tegengegaan.

School speelt hierin een grote rol, aldus de rechters van het Hof in Straatsburg. De kinderen dienen overal aan mee te doen. Bovendien maakt de Zwitserse overheid geen probleem over het dragen van een boerkini tijdens de zwemles.

Burgers mogen stemmen over naturalisatie

Zwitserland voert een streng beleid als het gaat om assimilatie. Het is niet ongebruikelijk dat een verzoek tot staatsburgerschap wordt geweigerd, als iemand onvoldoende integreert, of zich niet aan de wetten van het land houdt. Een familie uit Kosovo kreeg volgens TIME nul op het rekest, omdat zij sweatpants – een joggingbroek – droegen in de stad, en ‘hun buren weigerden te groeten’. Een andere familie mocht het naturalisatieproces niet afronden, nadat twee jongens uit dit gezin niet de hand wilden schudden van leraressen.

De Zwitserse bevolking mag zich per referendum uitspreken of iemand het staatsburgerschap krijgt – of niet. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het geval van de van oorsprong Nederlandse activist Nancy Holten, schrijft De Telegraaf. Zij klaagt steen en been over het lawaai van koebellen. Dorpsgenoten waren haar gezeur zo zat, dat zij – in een lokale volksraadpleging – voor de tweede keer tegen een naturalisatie van Holten stemden.