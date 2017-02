Aanvaller Louvre praat eindelijk: wilde hij kunst vernietigen?

De Egyptenaar die vrijdag bij het museum het Louvre in Parijs militairen aanviel met een kapmes, was van plan om schilderijen te vernietigen. Dat wilde hij doen als vergelding voor het lot van het Syrische volk.

De man zou verfspuitbussen bij zich hebben gehad waarmee hij van plan was om schilderijen in het wereldberoemde en drukbezochte museum te beschadigen, meldt een bron binnen de Franse gerechtelijke macht volgens persbureau Reuters.

Huurde een appartement in Parijs

Abdullah Reda al-Hamamy (29) weigerde te praten tijdens de verhoren, maar vandaag bevestigde hij eindelijk zijn nationaliteit, naam en leeftijd. Wat de man verder heeft gezegd, is niet bekend. Wel is duidelijk dat hij via Facebook contact had met mensen in Syrië.

Op sociale media zou hij hebben verwezen naar Islamitische Staat (IS), schreef de Franse krant Le Monde. Al-Hamamy kwam op 26 januari vanuit de Verenigde Arabische Emiraten – waar hij woont – naar Parijs en huurde een appartement in het achtste arrondissement

Allahu Akbar

Op vrijdag toog Al-Hamamy naar het museum, waar hij probeerde een winkel binnen te gaan. Militairen wisten dat te verhinderen, waarna de Egyptenaar toesloeg met zijn steekwapen. Daarbij zou hij ‘Allahu Akbar‘ hebben geroepen. De Franse president Francois Hollande sprak al snel van een terreurdaad en het Louvre ging op slot.

Het museum, goed voor miljoenen bezoekers per jaar, wordt streng in de gaten gehouden door patrouillerende militairen. Parijs werd de voorbij jaren getroffen door bloedige aanslagen door radicale moslims. De Egyptenaar ligt sinds de aanval gewond in het ziekenhuis. Zijn hechtenis is dinsdagavond voorlopig opgeheven nadat zijn gezondheidstoestand in de loop van de dag ‘aanzienlijk verslechterde’.