Huurt Pentagon straks peperduur appartement in Trump Tower?

Het Pentagon overweegt om kantoorruimte te huren in de Trump Tower, Donald Trumps wolkenkrabber in hartje Manhattan. Het Amerikaanse ministerie van Defensie acht dit noodzakelijk om de president en zijn staf ’24 uur per dag’ te kunnen bijstaan.

Trump woonde tot zijn verhuizing naar het Witte Huis met zijn gezin in het bovenste deel van de 72 verdiepingen tellende Trump Tower.

Nucleaire voetbal altijd bij Trump

De vastgoedmagnaat is inmiddels vertrokken, zijn vrouw Melania en hun tienjarige zoontje Barron blijven er het komende halfjaar wonen. De Amerikaanse president is wel van plan er geregeld terug te keren, bijvoorbeeld in het weekeinde. Ook op die momenten moet de beveiliging van Trump piekfijn in orde zijn.

Hem bewaken is een enorme operatie. Bovendien mag de ‘nucleaire voetbal’ – het koffertje met daarin de nucleaire codes – nooit van Trumps zijde wijken. Met die codes kan hij een atoomaanval ontketenen.

Slordige 1,5 miljoen per jaar

Het huren van een ruimte in de Trump Tower is niet goedkoop: het kost het Pentagon vermoedelijk een slordige 1,5 miljoen dollar per jaar, schrijft dagblad The New York Times. Dat is de gemiddelde huur die de Trump Foundation – de beheerder van de wolkenkrabber aan Fifth Avenue – vraagt voor een onderkomen.

Volgens CNN rijst nu de vraag of er sprake is van belangenverstrengeling – toch al een heikel thema na Trumps uitverkiezing tot president. Het geld van de Amerikaanse belastingbetaler zou rechtstreeks in de zakken van Trump en zijn familie vloeien.

Afspraken tussen de president en het Pentagon over beveiliging in het eigen huis zijn overigens niet uitzonderlijk. Die was er ook voor Trumps voorganger Barack Obama in zijn huis in Chicago.