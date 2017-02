Britten zien recorddaling migranten na Brexit-referendum

Het aantal migranten dat naar Groot-Brittannië verhuist heeft een nieuw dieptepunt gehaald. Het lijkt een resultaat van de uitslag van het Brexit-referendum van afgelopen juni.

Volgens cijfers van het Office for National Statistics, het Britse CBS, ligt de netto migratie naar Groot-Brittannië afgelopen jaar op 273.000, een recorddaling van de afgelopen twee jaar.

Veel Polen terug

Tot september 2016 kwamen er dat jaar zo’n 273.000 mensen naar het Britse eiland. Dat zijn er 49.000 minder dan in het jaar daarvoor. De daling zou vooral te maken hebben met het feit dat meer migranten uit Oost-Europese landen, onder wie 12.000 Polen, er na het Brexit-referendum voor kozen om terug naar huis te keren.

Wel was er een forse toename van Roemenen en Bulgaren waargenomen: dat waren er in het jaar 2016 zo’n 74.000. Volgens het Britse CBS is dat het hoogste aantal ooit waargenomen.

Het is de eerste keer in de afgelopen twee jaar dat het aantal migranten lager uitvalt dan 300.000, maar het is nog steeds fors meer dan het beoogde aantal van de Britse regering.

De Britse minister voor Immigratie Robert Goodwill reageert opgetogen op de cijfers, die hij ‘bemoedigend’ noemt. De regering gaat volgens hem nog harder zijn best doen om de immigratie terug te brengen naar de tienduizenden.

Terug naar 100.000 migranten

De Britse premier Theresa May wil immigratie terugdringen naar zo’n 100.000 migranten per jaar, een belofte die de voormalige Britse premier David Cameron meermaals deed, maar niet wist na te komen.

Eerder werd bekend dat de Britse regering een nieuwe visumprocedure overweegt voor migranten uit EU-lidstaten. De visumprocedure wordt vergelijkbaar met het huidige systeem dat voor migranten van buiten de EU wordt gebruikt. De Brexit-onderhandelingen van May moeten eind maart van start gaan met het inroepen van Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon. Immigratie werd als bepalende factor gezien bij de uitslag van het Brexit-referendum afgelopen juni.