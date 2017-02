CDU: Schulz moet kleur bekennen na vernietigend onderzoek

Angela Merkels CDU reageert zeer kritisch op het bericht dat de nieuwe SPD-leider Martin Schulz enorme bedragen heeft uitgegeven als voorzitter van het Europees Parlement en in Brussel vriendjespolitiek heeft bedreven. De partij van bondskanselier Angela Merkel zegt dat Schulz ‘kleur moet bekennen’.

‘Iedereen die bondskanselier wil worden, moet goed worden onderzocht,’ zegt een CDU-politicus. Een aantal medewerkers van de christen-democratische partij werkte mee aan het onderzoek van het Duitse weekblad Der Spiegel en de Britse krant Sunday Times.

Opgestapte Schulz wist: ‘EU zit in een catastrofale situatie’ – lees Elseviers interview met de voorzitter van het Europees Parlement

Zo bedreef Schulz vriendjespolitiek

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Schulz gebruik heeft gemaakt van een privéjet, terwijl hij in veel gevallen ook reguliere vluchten had kunnen nemen. Politieke bondgenoten en naaste medewerkers van Schulz konden snel opklimmen naar hogere EU-functies. Diezelfde vrienden van Schulz werden geregeld getrakteerd op dure etentjes op kosten van de Europese Unie, melden Der Spiegel en de Sunday Times.

Ook europarlementariërs Marine Le Pen en Nigel Farage kwamen recent in de problemen omdat zij onrechtmatig gebruik hadden gemaakt van diensten en producten van het Europees Parlement. Beide politici moeten honderdduizenden euro’s terugbetalen.

Blijft Schulz populair?

Voor Schulz komt het onderzoek op een pijnlijk moment. In november jongstleden maakte hij bekend Brussel in te ruilen voor Berlijn en zich verkiesbaar te stellen voor de Duitse Bondsdag. De sociaal-democraat werd eind januari door de SPD naar voren geschoven als partijleider.

Dat betekent dat Schulz het opneemt tegen de huidige bondskanselier Merkel en AfD-leider Frauke Petry in de strijd om het bondskanselierschap later dit jaar. Op 24 september gaan de Duitsers naar de stembus. Uit recente peilingen blijkt dat Schulz zeer populair is.

Vooralsnog weigeren de SPD en Schulz te reageren op de aantijgingen. Merkels CDU vindt dat de SPD-leider zich de komende maanden moet verantwoorden en moet bewijzen dat hij uit het juiste hout is gesneden voor het bondskanselierschap.