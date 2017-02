Deze militair is de opvolger van Trumps adviseur Flynn

De Amerikaanse president Donald Trump heeft luitenant-generaal Herbert Raymond McMaster aangewezen als zijn nieuwe veiligheidsadviseur. McMaster volgt Michael Flynn op, die vorige week in opspraak kwam vanwege telefoongesprekken met Rusland.

Flynn zou heimelijk hebben gesproken met de Russische Ambassadeur in de Verenigde Staten over de door Barack Obama opgelegde sancties. Hij had het Witte Huis verkeerd geïnformeerd over de gesprekken en stapte noodgedwongen op.

Trump wil Keith Kellogg, die de taken van Flynn de afgelopen dagen overnam, als stafchef van de nationale veiligheidsraad.

Doorgewinterde militair

De nieuwe veiligheidsadviseur McMaster (54) is een doorgewinterde militair. Hij zit al sinds 1984 bij het leger, waar hij de rangen beklom. Hij was betrokken bij de Golfoorlog en speelde een belangrijke rol bij de militaire operaties van de Verenigde Staten in het Midden Oosten die door de voormalige president George W. Bush werden afgekondigd na de aanslag op 9/11.

Nu is McMaster directielid van een van de belangrijkste Amerikaanse legerinstituten. Hij heeft de afgelopen jaren lesgegeven op de militaire academie Westpoint en de prestigieuze Stanford University, waar hij hoogleraar militaire geschiedenis was.

Lof voor keuze van Trump

‘Hij is een man met geweldige talenten en enorm veel ervaring,’ zegt Trump tijdens een persbijeenkomst. ‘Ik heb de afgelopen dagen goed gekeken en veel gelezen. Hij wordt zeer gerespecteerd door iedereen in het leger, en we zijn zeer vereerd hem aan boord te hebben.’

Trump gaf later aan dat ook vicepresident Mike Pence betrokken was bij de beslissing. De president kreeg een compliment van de Republikeinse oud-presidentskandidaat John McCain, die normaal zeer kritisch is over Trump. ‘McMaster is een zeer intelligente en getalenteerde man met een sterk karakter,’ aldus de senator. ‘Een zeer goede keuze van president Trump.’