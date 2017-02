Doet Timmermans een gooi naar Junckers baan?

Nu Jean-Claude Juncker aangeeft geen tweede termijn te ambiëren als voorzitter van de Europese Commissie, zijn de ogen gericht op Frans Timmermans. De voormalige PvdA-minister wordt getipt als mogelijke opvolger, en zette dinsdag zijn toekomstvisie voor de Europese Unie uiteen.

Volgens Politico is Timmermans waarschijnlijk de persoon die de baan het liefst wil. Als Juncker vroegtijdig aftreedt – zijn termijn eindigt pas in 2019 – zal hij de taken van de voorzitter overnemen, en maakt hij een grotere kans op de positie.

Wel wordt normaal gesproken geëist dat de voorzitter een premier van een lidstaat is geweest. Dat Timmermans verbonden is met de PvdA en de sociaaldemocraten in Brussel – die beiden met grote problemen kampen – zou ook tegen hem kunnen werken.

(Luister: de speech van Timmermans in Straatsburg – 5mb)

Niet hervorming, maar samenwerking heeft prioriteit

In Straatsburg sprak Timmermans dinsdag over de toekomst van de Europese Unie. Uit verschillende EU-onderzoeken blijkt dat Brussel hervormingen nodig acht om de EU te versterken. In een rapport geschreven door eurocommissaris Guy Verhofstadt staat dat onder meer het Verdrag van Lissabon moet worden aangepast, om zo meer macht naar Brussel te halen.

De Europese Unie moet volgens de eurocommissaris een ‘echte regering’ krijgen, met bijvoorbeeld een minister van Financiële Zaken en een minister van Buitenlandse Zaken.

Dat heeft nu niet de prioriteit, zegt Timmermans. De vicevoorzitter vindt dat de EU zich vooral moet richten op ‘problemen, uitdagingen, oplossingen en beleidspunten die ons zullen verenigen’. ‘In deze tijden van chaos hebben we nauwe samenwerking en Europese eenheid nodig.’

Meer EU, minder nationalisme

De vicevoorzitter is ambitieus over de toekomst van de EU, maar hij wil zich richten op verdere samenwerking en de positie van de Europese Unie als ‘sociale pilaar’ om sociale ongelijkheid te bestrijden. Hij roept lidstaten op ‘politieke solidariteit’ te laten zien aan de Europese Unie.

Timmermans kan ook veel kritiek verwachten. Eurosceptische partijen winnen aan populariteit in Europa, en zijn pro-EU-standpunten wakkeren vaak ergernis aan bij nationalistische groepen. Zo waarschuwde de vicevoorzitter laatst dat ‘nationalisme geen frisse wind is, maar een weg naar oorlog’.